Großer Kinderkleider- und Spielzeug- Flohmarkt in der AWO "Rappelkiste"﻿ Königsbrunn

Königsbrunn : AWO Kindergarten Rappelkiste |

Am Samstag, den 14.05.2022 findet von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr (9.30 Uhr Einlass für Schwangere mit Mutterpass) ein großer Kinderkleider- und Spielzeug- Flohmarkt in der AWO "Rappelkiste" (Füssener Str.121 in Königsbrunn) statt.



Bitte benutzen Sie die Parkmöglichkeiten

bei der Grundschule West und am Trachtenheim



Für Verkäufer:

Anmeldung: am Freitag 29.04.22 von 15:00 bis 17:00 Uhr

in der Rappelkiste

Standgebühr: 9 € / Tisch (wird für innen gestellt)

2 € / Kleiderständer

Aufbau: ab 8:30 Uhr