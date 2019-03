"Flüsterwitz": Lisa Fitz kommt nach Königsbrunn – Freikarten zu gewinnen

schreibt, sagt und singt, was sie denkt. Kein Wunder also, dass sie sich auf der Kabarett-Bühne an denwagt und diesen hinter der vorgehaltenen Hand hervorholt.Amkommt Lisa Fitz mit ihrem Programm in das. Mit ein bisschen Glück könnt ihr dabei sein, denn wir verlosen. Klickt einfach bis zum 17. April auf "Mitmachen", um an der Verlosung teilzunehmen. Die Gweinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat.de informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.). Mehrfach-Klicks erhöhen nicht die Gewinn-Chance.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier