Engagement in allen Zeiten – Hospizverein Christrose dankt seinen Ehrenamtlichen

freiwilliges Engagement in der Gesellschaft geehrt. Bundesweit engagieren sichMenschen aktiv und setzten ihre Freizeit dafür ein, für andere da zu sein.Die Hospizversorgung lebt von dem freiwilligen Engagement der Menschen.„Ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter stehen alten und einsamen, sowieschwerstkranken und sterbenden Menschen zur Seite, unterstützen sie und ihreAngehörigen dabei, ihre letzte Zeit so zu gestalten, wie sie es wünschen.Ohne sie gäbe es keine Hospizbewegung“, so Timo Grantz, Geschäftsführer des Bayerischen Hospiz- und Palliativverbandes.Die aktuelle Corona-Krise schränkt die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit ein. Dennoch lassensie sich nicht entmutigen und finden oftmals auch kreative Wege ihre wichtige Arbeitweiterzuführen. Ehrenamtlich Tätige sind nicht nur in der Sterbebegleitung aktiv, sondernleisten beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungstätigkeiten, Vorstandsarbeit oderTelefondienste. Gerade die telefonische Betreuung hat in den vergangenen Monatenzugenommen und ist zu einem wichtigen Bestandteil geworden. Nicht neu hinzugekommen - aber seit Corona deutlich mehr nachgefragt - ist auch die Trauerbegleitung, nachdem aufgrund der Besuchsverbote viele Menschen ihren sterbenden Angehörigen in ihren letzten Lebenstagen nicht beistehen konnten."Die Hospizdienste sind mit ihren ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiternnach wie vor für die Betroffenen da. Die Begleitung Sterbender ist jederzeit zulässig unddie Ehrenamtlichen leisten mit viel Herz und Fantasie einen wichtigen Beitrag in derenVersorgung. Sie schreiben Postkarten, E-Mails, versenden Videos oder telefonieren“, soTimo Grantz. Trotz der Corona-Einschränkungen engagieren sich viele Menschen weiterhin und entscheiden sich dafür in der Hospiz- und Palliativversorgung aktiv zu werden. Damitleisten Ehrenamtliche einen wichtigen Beitrag in der Begleitung alter sowieschwerstkranker und sterbender Menschen.Der Bayerische Hospiz- und Palliativverband und der Hospizverein Christrose in Königsbrunn möchte daher die wertvolle Arbeit aller ehrenamtlich Tätigen in den Fokus rücken. „Die Engagementmöglichkeiten sind im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung vielfältig und alle Ehrenamtlichen sind mit ihren Erfahrungen und ihrer Mitmenschlichkeit unverzichtbar“, so Timo Grantz. Mit jeder in der Freizeit geleisteten Arbeitsstunde übernehmen sie gesellschaftliche Verantwortung und leisten einen elementaren Beitrag zur hospizlichen und palliativen Versorgung.Der Hospizverein Christrose in Königsbrunn sagt mit diesem Artikel Danke für denZusammenhalt in der Krise: „Vergelt´s Gott“