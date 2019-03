Disco & Fox Friday - Ladies Night

Königsbrunn : Tanzpalast AMARILLO |

Ladies Night - Der Klassiker in Königsbrunn mit Kult- DJ Helmut Live: Micha Schrodt Freier Eintritt bis 23 Uhr für alle Ladies + 1 Glas Prosecco for Free

Die Herren zahlen ab 22 Uhr und die Ladies ab 23 Uhr Eintritt 5,- € inkl. 1,- Verzehrgutschein

Live-Gast MICHA SCHRODT

Sänger, Performer, Songwriter und Produzent. Der symphytische Schlagersänger aus Hessen, singt sich mit seinem jugendlichen Charme in die Herzen der Schlagerfans und begeistert in seinen mitreißenden Live-Shows Jung und Alt.



Im Ton- Labor, experimentiert, kombiniert und vermischt er in seinen Kompositionen den deutschen Schlager mit modernen, elektronischen Dance-Sounds. Micha Schrodt benennt das als Electronic-Dance-Schlager und liegt mit seinem neuen Sound, absolut im Trend der Zeit.



Als Frontsänger des Duo Glasherz, ist Micha Schrodt bekannt geworden. Mit den Titeln „Ich will Dich 1x2x3x“ und „Hey willst Du mit mir“ feierte er Charterfolge.



Über 50 Wochen in den Charts und die Auszeichnung eines „TOP 50 Dauerbrenner-Award“ der DJ Hitparade von Uwe Hübner. Platz 1 der Mallorca-Mega-Charts, Platz 1 der Partyschlagercharts und auch Platz 1 der offiziellen DDP-Schlager Charts, um nur einige zu nennen.



Von seinen eigenen Sounds inspiriert, entwickelte sich die erste Solo Single, die in Kürze über das namhafte Schlagerlabel „Fiesta Records“ veröffentlicht wird.



Voll motiviert, nimmt er alle mit auf eine Reise in die Welt des modernen Schlagers.