Die Zeitbörse Königsbrunn geht in Corona-Zeiten neue Wege

Königsbrunn : Online Stammtisch |

Der monatliche Stammtisch war für die Mitglieder des Vereins immer ein ganz besonderer Termin. Es trafen sich vor Corona zwischen 60 und 80 Mitglieder um sich auszutauschen.

Corona hat dieses beliebte Treffen leider unmöglich gemacht. Alle Hoffnungen in den letzten Monaten auf eine Wiederaufnahme halfen nichts. Es war und ist zur Zeit kein Treffen mehr möglich.

Jetzt soll ein neuer Versuch einen Neubeginn ermöglichen. Am 5.5.2021 um 19 Uhr lädt der Vorstand zum ersten Zoom-Online-Treffen ein.



Dazu sind natürlich alle Mitglieder herzlich eingeladen. Aber auch Gäste oder Interessierte sind willkommen. Sie wenden sich bitte per Mail an den 1. Vorsitzenden der Zeitbörse Königsbrunn unter bewegedich@gmx.de. Sie erhalten dann den Zugangs-Link zugeschickt.

Also nicht vergessen:

Am 5.5.2021 um 19 Uhr geht es los.

Alle sind herzlich willkommen.