Der Nikolaus kommt ins Kino!

Am Mittwoch, den 06. Dezember um 15.30 Uhr kommt der Nikolaus ins Cineplex Königsbrunn und lässt wieder Kinderaugen strahlen! Gezeigt wird das weihnachtliche Animationsabenteuer „BO und der Weihnachtsstern“ als besondere Preview. Alle Kinder bekommen außerdem die ein oder andere kleine Überraschung der Kino Partner vom Nikolaus überreicht.INHALTDer kleine, aber tapfere Esel Bo wünscht sich nichts sehnlicher als seinen Alltagstrott und die nicht enden wollende Schufterei an der Dorfmühle für immer hinter sich zu lassen. Für das Abenteuer seiner Träume nimmt er eines Tages all seinen Mut zusammen und reißt kurzerhand aus. Endlich in Freiheit, trifft Bo auf das liebenswerte Schaf Ruth, das seine Herde verloren hat, sowie auf Dave, eine weiße Taube mit äußerst ambitionierten Plänen. Zusammen mit drei albernen Kamelen und einem Haufen exzentrischer Stalltiere folgen die ungleichen Freunde einem großen Stern am Horizont. Doch noch ahnen sie nicht, dass sie die unwahrscheinlichen Helden der wohl großartigsten Geschichte aller Zeiten werden sollen: dem allerersten Weihnachten...Tickets und weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cineplex.de/film/bo-und-der-weihnachts...