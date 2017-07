Der BdP Stamm Eisvogel auf dem Festumzug zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Königsbrunn

Vor uns trugen wir unser Werbebanner, das wir letztes Jahr erworben hatten, um es am Zaun, unseres Materialheims in der St.-Ulrichstraße 10, zu befestigen. Auch unsere Bundesfahne mit der gelben Pfadfinderlilie auf blauen Grund, sowie die Fahne mit unserem Stammeswappen, einem schwarzen Eisvogel auf blau und grünem Grund hatten wir dabei. Als Symbole dafür, was wir als Pfadfinderinnen und Pfadfinder machen, hatten wir Wanderrucksäcke und eine Gitarre dabei.Für uns war des Festumzug ein tolles Erlebnis. So konnten sich nicht nur wir, und die anderen Vereine, der Öffentlichkeit präsentieren, sondern auch noch zeigen, wie wir, das Leben in Königsbrunn gestalten.