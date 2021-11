Welcome back Übungsabende!

Am Samstag, den 13.11. ab 20:00 Uhr findet ein Tanzübungsabend Boogie Woogie beim TSC Dancepoint e.V. in Königsbrunn Süd statt. Jeder ist herzlich eingeladen bei viel Platz das Tanzbein zu schwingen.Der TSC dancepoint e.V. freut sich auf Euch!Rahmenbedingungen:- Vorabregistrierung nötig bis spätestens 12 Uhr am 13.11.2021- Bezahlung vor OrtInformationen undsind unter folgendem Link zu finden: