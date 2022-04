BDS Königsbrunn veranstaltet Unternehmerfrühstück

Eines der Ziele des BDS Gewerbeverband Königsbrunn ist es, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer der Brunnenstadt untereinander besser kennenlernen und vernetzen. Deshalb hat der Ortsverband nun ein Unternehmerfrühstück ins Leben gerufen, das künftig jeden ersten Samstag im Monat stattfinden soll. Wie gut das ankommt, zeigte sich bereits bei der ersten Veranstaltung. Rund 35 Gäste ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen und kamen zu dem deutsch-italienischen Frühstück ins Restaurant La Divina. Stefan Ebenhoch, der als 3. Vorsitzender des BDS Gewerbeverband Königsbrunn das Zusammentreffen initiiert hatte, und 1. Vorsitzende Carmen Strehle Schuler, die sich bereit erklärt hat, das kommende Unternehmerfrühstück zusammen mit der Vorstandschaft zu organisieren, freuten sich, dass nicht nur Mitglieder des Verbands, sondern auch viele interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer der Region der Einladung folgten, so dass kein einziger Platz in dem Restaurant frei blieb.Neben zahlreichen interessanten Gesprächen gab es für die Anwesenden ein weiteres Highlight: Werner Lohmann, Leiter Technisches Bauamt und Stadtplanung/-entwicklung bei der Stadt Königsbrunn, informierte über die Pläne "Vision Zentrum 2030". Angedacht ist, dass der Ort in den nächsten Jahren zu einem urbanen Zentrum ausgebaut werden soll. Denn es sei in Königsbrunn problematisch, dass die einzelnen Viertel bislang nicht vernetzt und die Geschäfte vor allem an der Hauptstraße angesiedelt seien - ein attraktives Zentrum gebe es derzeit nicht, so der Redner. Deshalb soll Königsbrunn nun ein neues, modernes Gesicht bekommen. Die Stadt will eine verknüpfte Gesamtstruktur schaffen und die Grünflächen des Sport- und Freizeitparks, das Forum Königsbrunn, die Mobilitätsdrehscheibe sowie die Innenstadt zu einem West-Ost-Grünband in einem städtebaulichen Konzept integrieren. Es soll ein Ort für Sport, Freizeit, Kultur, Handel, Gastronomie und Verwaltung entstehen. Dabei wird es nicht nur sehr viel Grünatmosphäre geben, sondern auch Gebäude, die eine besondere Identität haben.Ebenso wird ein neuer Boulevard entstehen, der mit Bäumen, Hochbeeten und Sitzelementen auch Besucher aus der Umgebung anlocken soll. Die Anwesenden zeigten sich an dem Vortrag sehr interessiert und nutzten die Gelegenheit, um ihre Fragen zu stellen und sich über weitere anstehende Vorhaben der Stadt zu informieren. Das war ganz im Sinne der Veranstalter. "Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es wichtig, frühzeitig zu wissen, was die Stadt plant, um dann entsprechend selbst aktiv werden zu können", sagt Carmen Strehle Schuler, 1. Vorsitzende des BDS Gewerbeverband Königsbrunn. Deshalb werde man auch bei den nächsten Unternehmerfrühstücken Referentinnen und Referenten einladen. Das 2. Treffen wird dann im Mai 2022 wieder im La Divina stattfinden. Anmeldungen sind unter c.strehle-schuler@bds-koenigsbrunn.de oder s.ebenhoch@bds-koenigsbrunn.de möglich.Über den BDS Bayern – Gewerbeverband Königsbrunn:Der BDS Königsbrunn vertritt parteineutral, branchenübergreifend und unabhängig die Interessen des selbstständigen Mittelstandes in der Stadt Königsbrunn. Der Gewerbeverband bietet ein starkes und lebendiges Netzwerk mit Wissen, Ideen, Kontakten und Erfahrungen für die aktuell rund 150 Mitglieder. Ebenso stellt der BDS Königsbrunn ein umfangreiches Dienstleistungsangebot sowie Rahmenverträge und zahlreiche Sonderkonditionen zur Verfügung. Der Ortsverband gehört zu Bayerns mitgliederstärkstem, branchenunabhängigen Unternehmerverband BDS Bayern mit derzeit rund 15.000 Selbstständigen. Text und Bild: BDS Königsbrunn