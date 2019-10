AWO Sonderprojekt Meerplastik - Termine Oktober

Königsbrunn : Ginkgo Vintage Cafe |

AWO Königsbrunn führt die Idee von Doris Dörrie im Vintage Café Ginkgo weiter.

Häkeln für den Umweltschutz jeden Samstag ab 12.10.2019 von 16.00-18.00 Uhr im Zeitraum von Oktober bis Februar. Wir häkeln aus Plastiktüten ein Plastikmeer und hören dabei Geschichten vom Meer und der Natur. Zeit zum gemeinsamen Plaudern und gegenseitigen Austausch ist auch gegeben.Auch Anfänger sind herzlich eingeladen. Die AWO Königsbrunn bietet Meerplastik als offenes und kostenloses Angebot an. Saubere Plastiktüten zum Verhäkeln können gerne mitgebracht werden. Treffpunkt ist das Café Ginkgo in der Von-Eichendorff-Str. 1 in 86343 Königsbrunn.