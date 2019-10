AWO Ausflug in das “Blaue Land“

Die Stadt Murnau wurde bereits in vorchristlicher Zeit besiedelt. Heute hat Murnau ca. 12.00 Einwohner. Gestalter des jetzigen Ortsbildes war der Architekt Emanuel von Seidl. Er legte großen Wert darauf, dass bei vielen Gebäuden der historische Ursprung wieder zum Tragen kommt, aber auch Jugendstilelemente prägen den Ortskern.Ein Stadtrundgang macht hungrig. Deshalb ging die Fahrt zum Mittagessen in ein idyllisch gelegenes Forsthaus in der Umgebung von Murnau. Danach war ein weiterer Höhepunkt des Ausfluges angesagt. Es ging zu einer Schifffahrt auf dem Staffelsee. Während der Rundfahrt auf der MS Seehausen gab es außer Kaffee und Kuchen noch Informationen vom Schiffsführer über den See. Die Fläche beträgt ca. 8 km². Außerdem ist der Staffelsee in Bayern der See mit den meisten Inseln. Es sind insgesamt sieben Stück.Nach dem interessanten, abwechslungsreichen und vor allem sonnigen Tag ging es zur Heimreise. Otto Müller, der 1. Vorsitzende des AWO Ortsvereines bedankte sich beim Ehepaar Beate und Rolf Kraft für die tolle Vorbereitung und Organisation des AWO Ausfluges.