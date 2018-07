Ausflugsfahrt Nördlingen – Öttingen - Brombachsee 19. September 2018

Königsbrunn : AWO Ortsverein Königsbrunn |

Nördlingen - Stadtführung

in Nördlingen, der ehemals freien Reichsstadt an der „Romantischen Straße“ bekannt für Deutschlands einzige vollständig erhaltene Stadtmauer nehmen Sie an einer Stadtführung teil.

ÖttingenEtwas kleiner und ruhiger, kurz gemütlich, ist es hier in der wunderschönen historischen Residenzstadt, wo Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg seinen Wohnsitz noch mitten unter seinen Oettingern hat.Dort können Sie Mittagessen (nicht im Ausflugspreis enthalten)Anschließend haben Sie noch Zeit für einen kleinen Spaziergang.

Brombachsee - SchiffahrtAm Nachmittag fahren wir weiter zum Brombachsee „So schön ist eine Schifffahrt bei Kaffee und Kuchen (inklusive)“ auf dem Großen Brombachsee! Dem Herzstück des Fränkischen Seenlandes! Unkostenbeitrag 40 € (Mitglieder 35 €) Bezahlung erfolgt bei AnmeldungAnmeldung:In der AWO Begegnungsstätte Füssener Str. 121a, Königsbrunn.Telefonisch im Büro der AWO 08231-86650 bitte sprechen Sie Ihre Anmeldung auf den Anrufbeantworter mit Ihrer Telefonnummer. Sie werden dann zurückgerufen.Abfahrt: ab 9.00 Uhr Brunnenzentrum, weitere Haltestellen nach BedarfRollatoren können mitgenommen werden Ankunft in Königsbrunn ca. 18.00 Uhr