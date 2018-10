Ausflug ins Ries nach Nördlingen und an den Großen Brombachsee

Die Abfahrt in Königsbrunn im vollbesetzten Reisebus der Fa. Bögler erfolgte bei strahlendem Sonnenschein. Dieses wunderschöne Herbstwetter war auch für den ganzen Tag angekündigt. Allerdings machte uns der Wettergott bei der Ankunft in Nördlingen einen Strich durch unsere Rechnung. In der ehemals freien Reichsstadt wurden wir von einem Regenschauer empfangen. Natürlich hatte fast kein Teilnehmer einen Regenschirm dabei. Aus diesem Grund fand die Information durch eine Stadtführerin spontan im Bus statt. Die Stadt Nördlingen war in früheren ein sehr wichtiger und geschätzter Handelsplatz. Sie war ein Kreuzungspunkt der damals wichtigsten und größten europäischen Handelswege. Egal ob vom Süden Europas in den Norden, oder vom westlichen Teil Europas nach Osteuropa oder in den Vorderen Orient, in Nördlingen kreuzten sich die Verbindungswege. Nach der Einführung im Bus kam dann auch wieder die Sonne zum Vorschein und der praktische Teil der Stadtführung konnte beginnen. Zu einer Stadtführung gehört selbstverständlich ein Rundgang auf der längsten und begehbaren Stadtmauer Deutschlands.Nach dem historischen Teil der Ausflugsfahrt begann der eher gemütliche Teil der Reise. Zur Stärkung ging die Weiterfahrt in die kleine, aber sehr schöne Residenzstadt Oettingen. Der nächste Programmpunkt auf der Ausflugsfahrt war dann eine Schiffs-Rundfahrt auf dem großen Brombachsee. Diesen Teil der Reise haben dann alle Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein mit Kaffee und Kuchen auf dem Oberdeck des Ausflugschiffes genossen.Auf der Rückreise bedankte sich Otto Müller bei Beate Kraft, die zusammen mit der Fa. Bögler die Fahrt geplant und organisiert hat. Allen Teilnehmern hat es sehr gut gefallen und alle freuen sich schon auf die nächste Ausflugsfahrt des AWO Ortsvereines im nächsten Jahr.