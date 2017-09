Anmeldung zum 1. Flohmarkt für Weihnachtsdekoration

In der AWO Begegnungsstätte Füssenerstr. 121a, 86343 Königsbrunn

Standgebühr 2,50 €/MeterDer AWO Ortsverein bietet zum 1. Mal einen Flohmarkt für Weihnachtsdeko an amGerne dekoriert man den Christbaum neu, doch wohin mit der „alten“ Deko?Zum Wegwerfen ist die meistens zu schade.Warum nicht einfach verkaufen.Verkauft werden kann alles, was das Zuhause an Weihnachten schöner macht wie Christbaumkugeln, Baumschmuck, Weihnachtsfiguren, künstliche Weihnachtsbäume, Gartendekoration, Sterne, WeihnachtsCD's… ………Keine Spiele , Geschenke, Spielzeug usw.Die Teilnehmerzahl müssen wir aus Platzgründen begrenzen.Um ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen, bieten wir während des Flohmarktes Glühwein und Punsch sowie Kaffee und Kuchen an.