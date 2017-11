Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel - eine Inszenierung der Augsburger Puppenkiste im Cineplex Königsbrunn

Eine tolle Einstimmung auf die Weihnachtszeit bietet sich an allen Adventssonntagen im Kino. Das Cineplex zeigt mit "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" eine Inszenierung der Augsburger Puppenkiste, die im Original schon fast komplett ausverkauft ist.Inhalt:Es weihnachtet... Da passiert etwas ganz Wundersames: Während eines starken Gewitters fällt der letzte echte Weihnachtsmann Niklas Julebukk mit seinem Wohnwagen vom Himmel und plumpst unsanft auf die Erde - direkt in den Nebelweg... Und schon stecken die Kinder Ben und Charlotte inmitten ihres unglaublichsten Abenteuers. Mit dabei die frechen Kobolde Fliegenbart und Ziegenbart, das verschwundene Rentier Sternschnuppe und Matilda, das Weihnachtsengelchen. Gemeinsam kämpfen sie mit Julebukk gegen den bösen Waldemar Wichteltod und seiner Armee von Nussknackern, denn die wollen Weihnachten in ein reines Konsumfest verwandeln. Aber Niklas Julebukk hält unbeirrt an den guten alten Traditionen fest und hört tief in die Herzen der Kinder hinein, um deren Träume von einem echten Weihnachten zu bewahren und wahr werden zu lassen...Tickets und weitere Informationen finden Sie unter: