Die Amadeus-Legenden sind zurück!



Einlass ab 21:00 Uhr

Eintritt: 7,- € inkl. 2,- € Getränkebon

Zum 3. Mal huldigen wir der Kult-Disco Amadeus in Königsbrunn.legen den heißen Sound der geilen Amadeus Zeit von 1986 - 2003 auf und so manchen Smash-Hit!Gemeinsam mit Euch wollen wir die geile Zeit nochmals aufleben lassen.Feiert mit der Generation von damals in der Original-Location im Gewerbegbiet Süd in Königsbrunn!