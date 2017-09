Anzeige

VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen 28:27

In der DKB Handball Bundesliga,

gelangt dem Vfl Gummersbach der erste Saisonsieg.



Das war Spiel wurde zum Krimi.



Vfl Gummersbach siegt gegen Frisch Auf Göppingen vor heimische Kulisse.

Die Freude nach dem ersten VfL Sieg der Saison war riesig.

Die gute Nachricht vorweg für das Team um VfL Coach Dirk Beuchler.

Durch den ersten Saisonsieg des VfL Gummersbach,

verbessern sich die Oberberger in der Tabelle um zwei Plätze nach oben.

Heißt im Klartext: Rauf von Platz 17 auf Platz 15.

Für die angereisten Gäste aus Göppingen, ging es nach der Niederlage,

auf Talfahrt direkt fünf Plätze runter von Platz 6 auf Platz 11.



Spielgeschehen:

In einer wahren Zitterpartie siegte am Ende der VfL Gummersbach.

Garant zum Sieg waren zum Schluss die Fans des VfL Gummersbach,

die aus der Schwalbe Arena einen Hexenkessel machten.



FRISCH AUF Göppingen nutzte dabei, die anfängliche Unsicherheit im VfL- Spiel.

Gummersbach kam aber nach einiger Zeit immer besser ins Spiel.

Der Vfl dominierte anschließend sogar die erste Hälfte,

so dass es mit 16:13 in die Kabinen zum Halbzeitstand ging.

Der VfL Gummersbach baute in der zweiten Hälfte,

den Vorsprung immer weiter aus.

Führte im der 47. Minute mit sagenhaften neun Toren (26:17).

Danach fiel der VfL wieder in alte Muster und der VfL wackelte.

Joscha Ritterbach (Frisch Auf Göppingen) verkürzte auf 26:22.

Daniel Fontaine (Frisch Auf Göppingen) markierte die 26:23 und

26:24-Treffer.

Ein Siebenmeter von Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen),

brachte den nicht mehr für möglich gehaltenen 26:25-Anschlusstreffer.

Nur noch ein Tor Differenz.

Den großen Stein vom Herzen der Fans und Vfl Verantwortlichen,

schoss am Ende der Partie Marvin Sommer (VfL Gummersbach) .

Er verwandelte den letzten Siebenmeter,

legte damit den Sieg in die Hände des VfL Gummersbach.



Mit dem 28:27 Sieg - erzitterte sich - errang der VfL die ersten Punkte.



Gemeinsam mit Stanislav Zhukov (Vfl Gummersbach (6 Treffer),

gehörte Florian Baumgärtner Vfl Gummersbach (5 Treffer),

zu den stärksten Schützen des Spiels.



Als nächstes trifft der VfL Gummersbach,

nach einer anstrengenden Woche mit drei Spielen in acht Tagen auf Erlangen.

Das DKB Handball-Bundesliga wird am Samstagabend 09.09.2017,

um 20:30 Uhr angepfiffen.



Statistiken zum Spiel:

VfL Gummersbach:

Lichtlein (1.bis 60.Minute),

Hasenforther (nicht eingesetzt)

Schröter 2 Tore

Jäger

Baumgärtner 5 Tore

Matic 1 Tor

Pujol 2 Tore

Sommer 4 Tore davon 1 Tor per Siebenmeter

Köpp

Zhukov 6 Tore

von Gruchalla 4 Tore durch Siebenmeterwurf

Becker,

Preuss 4 Tore

Feuchtmann.



Frisch Auf! Göppingen

Prost (1.bis 19.Minute und 31.bis 60.Minute)

Rebmann (19. bis 30.Minute)

Kneule 2 Tore

Ritterbach 2 Tore

Damgaard

Heymann 1 Tor

Bagersted 2 Tore

Sesum

Fontaine 5 Tore

Schiller 6 Tore gesamt - 5 Tore vom Siebenmeterpunkt

Pfahl 3 Tore

Halen 1 Tor

Schöngarth 3 Tore

Kozina 2 Tore



Schiedsrichter: Hurst / Krag



2.487 Zuschauer sahen die Partie des VfL Gummersbach gegen Frisch Auf

Göppingen



Stimmen zum Spiel:

FRISCH AUF - Trainer Magnus Andersson:

"Glückwunsch an den VfL zu einem verdienten Sieg.

Ich bin stinksauer über unsere eigene Leistung.

Ab dem 5:5 haben wir sehr viele Probleme in der Abwehr gehabt,

weil wir zu viele eigene und vor allem einfache Fehler,

in der Defensive gemacht haben.

Gummersbach war über 60 Minuten die bessere Mannschaft,

und hat daher zurecht gewonnen.

"Jetzt bleibt uns nur, die Fehler durch intensives Training abzustellen."



VfL Gummersbach Trainer Dirk Beuchler freute sich nach dem Spiel:

"Ich bin super froh über den Sieg.

Bis zur 45. Minute haben die Jungs vor allem in der Abwehr ein tolles Spiel

gemacht."



Christian Schöne (Sportlicher Leiter Frisch Auf Göppingen):

"Grundsätzlich hatten wir uns mehr davon versprochen,

uns konzentriert und ohne Donnerstagsspiel vorbereiten zu können.

Was wir hier gezeigt haben, ist aber weit von dem entfernt,

was unsere Mannschaft spielen kann.

Daher sind wir heute natürlich enttäuscht,

auch wenn auch ich dem VfL zum verdienten Sieg gratulieren möchte."



Gummersbacher Sportdirektor Christoph Schindler lobte vor allem Florian

Baumgärtner:

"Florian hat in den letzten Spielen eine riesige Verantwortung übernommen.

Florian hat auch in der heutigen Begegnung eine sehr gute Leistung gezeigt."

