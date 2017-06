Anzeige

Vfl Gummersbach bleibt in der DKB Handball-Bundesliga

Der VfL Gummersbach hat am vorletzten Spieltag,

der Handball-Bundesliga den Klassenverbleib perfekt gemacht.



Der zwölfmalige deutsche Meister kam zu einem 22:22 (8:11),

gegen den EHF-Cup-Sieger Frisch Auf Göppingen.



Gummersbach kann bei zwei Punkten Vorsprung,

und einem um 28 Treffer besseren Torverhältnis,

gegenüber dem Rivalen Bergischer HC,

nur noch theoretisch auf den Abstiegsplatz abrutschen.



Nationalspieler Simon Ernst war mit fünf Toren bester Schütze bei Gummersbach.



Für Göppingen trafen Marcel Schiller, Adrian Pfahl und Daniel Fontaine,

(alle 5 Tore) am häufigsten.



Den dritten Absteiger neben,

Schlusslicht HSC Coburg und dem HBW Balingen-Weilstetten,

ermitteln am kommenden Samstag im Fernduell,

der BHC (20:46 Punkte) und der TBV Lemgo (19:45 Uhr).



Der TBV Lemgo hat zuvor noch ein Nachholspiel zu absolvieren.



Im zweiten Montagspiel festigten die Füchse Berlin,

durch ein 29:26 bei GWD Minden den vierten Tabellenplatz.

