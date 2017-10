Anzeige

Spruch des Tages

Früher haben die Spieler auf den Boden geschaut,

wenn der Ball versprungen ist.



Das brauchst du heute nicht mehr zu machen,

dafür sind die Plätze zu gut.



Dafür sagen sie heute:

Ich hatte den falschen Reisbrei heute Mittag und habe Laktose-Intoleranz.



Leverkusens Sportchef Rudi Völler nach dem 2:2 gegen den VfL Wolfsburg.



Ausreden findet JEDER, der, selbst genau weis,

dass er noch weit entfernt,

von einer Berufung in die Nationalmannschaft ist.



Für diese habe ich eine gute Anregung für künftige Sprüche:

Wenn die Ente nicht schwimmen kann,

dann liegt das am Wasser und nicht an der Ente :-)

