Rückschau 3. und 4. Juni 2017

Köln: Köln | Handball: EHF Champions League Finale

Termin: 03. und 04.06.2017

Ort: Köln - Lanxess - Arena Köln Deutz



Europas Handballkrone wurde 2017 in Köln verliehen.

In der Lanxess-Arena fand das Final-Four-Turnier,

der Champions League (CL) der Europäischen Handballföderation (EHF) statt.



Das Velux EHF Final 4 bildete den Höhepunkt der Saison im europäischen Vereinshandball:

Ein zweitägiges Sport‐ und Unterhaltungsevent.

Seit seiner ersten Ausgabe 2010 in Köln,

zu einer Pflichtveranstaltung für jeden Handballfan geworden.

Die Lanxess-Arena bisher bis auf den letzten Platz füllte.



20.000 Menschen waren live in der Arena dabei sein,

als die vier besten Teams Europas am 3. und 4. Juni 2017,

um den Titel der EHF Velux Champions League kämpften.



Die beiden Halbfinalpartien fanden Samstags 03.06.17 statt.

Das Spiel um den 3. Platz und das Finalspiel wurde am 04.06.17 ausgetragen.



Opening Party mit den Bläck Fööss, sowie anderen Kölner Bands.



Am Tag vor den ersten Spielen, am Freitag,

war vor der Arena die große Eröffnungsparty.



Rund um eine Opern-Air-Bühne vor der Lanxess-Arena,

die Lanxess-Arena (In Köln unser Henkelmännchen genannt),

gab es ab 18 Uhr nicht nur Handball,

sondern auch viel kölsche Musik mit den Bläck Fööss,

und anderen Kölner Musik - Bands.



Die Teams des EHF-Champions-League-Final4,

präsentierten sich außerhalb des Wettkampfes den Zuschauern.



Autogramme der Handballstars gab es ebenfalls für die Fans.



Zeit für Erinnerungsfotos mit den Sportlern,

dem begehrten Pokal sowie den Maskottchen der Vereine bestand ebenfalls.



Nach dem einstündigen Live-Konzert der Bläck Fööss,

fand die Opening Party mit dem Feuerwerk um 22 Uhr ihren Abschluss.

