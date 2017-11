Anzeige

neuer Trainer beim Vfl Gummersbach

Der VfL Gummersbach

hat nach der weiteren Niederlage gegen GWD Minden

den Cheftrainer seiner Bundesliga - Mannschaft, Dirk Beuchler,

von seinen Aufgaben entbunden.



Denis Bahtijarevic,

der bisherige Trainer der U23 Mannschaft des VfL Gummersbach

und letztjährige Co-Trainer der Profimannschaft unter Sead Hasanefendic

übernimmt mit sofortiger Wirkung die Aufgaben des Cheftrainers.



Sportdirektor Christoph Schindler:

„Die sportliche Situation

und die fehlende sportliche Entwicklung der Mannschaft

haben uns zu diesem Schritt veranlasst.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Denis Bahtijarevic

einen Trainer für das Profiteam gewinnen konnten,

der die Mannschaft weiter entwickelt um frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern.

Denis Bahtijarevic hat in Gummersbach bereits als Spieler, Co - Trainer

und Trainer verschiedener Jugendmannschaften

sehr gute Arbeit geleistet. Er hat sich damit die Chance verdient,

mit unserem Profiteam die gesetzten sportlichen Ziele zu erreichen“



Geschäftsführer Peter Schönberger:

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei Dirk Beuchler

für seine Arbeit für den VfL.

Dirk Beuchler hat die Mannschaft in einer Phase des Umbruchs übernommen,

hinzu kamen eine Vielzahl von Verletzungen von Spielern des VfL.“



Zu Person Denis Bahtijarevic:

Geboren am: 12.07.1971 in Jajce (Jugoslawien)

Bosnische und Schwedische Staatsbürgerschaft



Stationen als Spieler:

1991 - 1999 IF Guif (Schweden)

1999 - 2001 TuS Nettelstedt

2001 - 2004 BM Granollers (Spanien)

2004 - 2005 Lavadores Vigo (Spanien)

2005 - 2006 VfL Gummersbach

2006 - 2009 IFK Trelleborg (Schweden)



Stationen als Trainer:

2009 - 2010 IFK Trelleborg (Schweden)

Seit 2012 beim VfL Gummersbach als A - Jugend und U23 - Trainer



Dirk Beuchler hat seine beim Vfl Gummersbach seine Schuldigkeit getan.

Dirk Beuchler kann nun nach Meinung der Vfl Verantwortlichen

wegen Erfolglosigkeit gehen.



Ironische Anmerkung / Frage:

Hat die Mannschaft keinen Erfolg, ist dann immer nur der Trainer schuld?



Im Profisport ist die Methode:

Trainer anheuern, dann feuern, an der Tagesordnung.



Die Vereinsbosse kennen keine Skrupel.

Bekennen sich nicht zu ihrem Anteil bei Erfolglosigkeit.



Die Anfügung von Beispielen zu solchem miesen Verhalten erspare ich mir.

