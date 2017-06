Anzeige

letzter Spieltag DKB Handball - Bundesliga

Der Bergische HC ist der dritte Absteiger aus der Handball-Bundesliga.

Der Verein aus Wuppertal und Solingen gewann,

zwar sein letztes Saisonspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 32:24,

doch auch die Konkurrenten punkteten.

Somit blieb der BHC auf Tabellenplatz 16 kleben.

Die ebenfalls abstiegsgefährdeten Altmeister TBV Lemgo und VfL Gummersbach sowie,

der TVB Stuttgart konnten sich retten.

Bereits vor dem letzten Spieltag standen die HBW Balingen-Weilstetten,

und der HSC 2000 Coburg als weitere Absteiger fest.

Rang drei und den damit verbundenen Startplatz in der Champions League sicherte,

sich Rekordmeister THW Kiel durch einen 25:22-Sieg über Absteiger Balingen-Weilstetten.

Die Rhein-Neckar Löwen erhielten die Meisterschale,

nach einem 33:28 über MT Melsungen.



TBV Lemgo – VfL Gummersbach 32:31 (15:13).

Nach einem großen Kampf unterlag der VfL Gummersbach,

in der ausverkauften Lipperlandhalle dem heimischen TBV Lemgo,

denkbar knapp mit 31:32.

Es war von der ersten Minute an eine Partie auf Augenhöhe,

die nicht zuletzt von der Spannung lebte.

Ausgangslage: Der heimische TBV benötigte mindestens einen Punkt, um die Klasse zu halten.

Für den VfL hätte es lediglich bei einem hohen Kantersieg der Schützlinge,

von Florian Kehrmann noch einmal eng im puncto Klassenerhalt werden können.

Dennoch spielten die Gäste aus dem Oberbergischen auf Sieg,

und machten den Gastgebern trotz des Hexenkessels das Leben schwer.

Evgeni Pevnov (Vfl Gummersbach) stellten nach anfänglicher TBV Führung,

mit dem 5:5 (12. Minute) zum ersten Mal den Ausgleich her.

Florian von Gruchalla brachte die Gummersbacher zum ersten Mal mit 8:7 in Führung (15. Minute).

Der beste Schütze der Partie Julius Kühn legte mit dem 9:8 für sein Team nach (17.Minute).

Gegen Ende der ersten Hälfte legte Lemgo aber wieder einen Zahn zu,

und ging mit einer knappen Führung in die Kabine.

Nach dem Wechsel dauerte es gut sechs Minuten,

bis Tobias Schroeter (Gummersbach) der 19:19-Ausgleich gelang.

Nun wurde es richtig spannend.

Vom 19:19 (37. Minute) bis zum 27:26 für Lemgo (50.Minute),

blieben beide Teams immer maximal einen Treffer voneinander entfernt.

Da der VfL konnte jede TBV Führung umgehend egalisieren.

Mit dem 28:26 zogen die Gastgeber zum ersten Mal auf zwei Tore davon.

Aber auch darauf hatte der VfL eine Antwort und glich,

durch Kevin Schmidt und Simon Ernst zum 28:28 aus.

In dieser Phase agierte der TBV bereits mit dem zusätzlichen siebten Feldspieler

Simon Ernst musste seinen Tempogegenstoß zum Ausgleich,

nur noch im verwaisten Tor unterbringen.

In den letzten zehn Minuten stieg die Spannung auf den Siedepunkt.

Lemgo legte dreimal vor.

Der VfL konnte dreimal durch Baumgärtner, Kühn (Siebenmeter),

und Schindler bis zum 31:31 (58. Minute) ausgleichen.

Nach einem Fehlwurf der Lemgoer bekam der Gast dann sogar noch seine Siegchance,

aber Baumgärtner verwarf.

Der beste TBV Akteur Tim Suton (7 Tore im Spiel) brachte sein Team mit 32:31 in Führung.

Dem Gast blieben noch 20 Sekunden für den letzten Angriff,

aber es sollte nicht mehr für einen Abschluss reichen.

Neben Suton war Tim Hornke (10 Tore davon 5 Tore durch 7 Meterwurf),

für die Gastgeber am torgefährlichsten unterwegs.



Torschützen VfL Gummersbach:

Julius Kühn (11 Tore davon 2 durch Siebenmeter),

Tobias Schroeter,

Kevin Schmidt,

Florian von Gruchalla,

Alexander Becker (je 2 Tore),

Evgeni Pevnov, Florian Baumgärtner (je 3 Tore),

Simon Ernst (5 Tore),

Christoph Schindler (1 Tor).



Strafminuten: Lemgo 2 - Gummersbach 4 (Suton - Schindler, Kühn).



Zuschauer: 4.790 (ausverkauft).



Schiedsrichter: Fabian Baumgart und Sascha Wild.

