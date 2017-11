Anzeige

keine Punkte in Minden

In der KAMPA - Halle in Minden muss der VfL Gummersbach

einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.



Am elften Spieltag der Handball Bundesliga

kassieren die Oberberger gegen die GWD Minden

eine bittere 24:29 (12:13) Pleite.



Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit verliert der VfL

in Durchgang zwei den Faden

kann die neunte Niederlage der Saison nicht verhindern.



Während der VfL gegen die gute Mindener Abwehr

in Hälfte zwei kein Rezept fand,

konnten die Gummersbacher ihrerseits nach dem Seitenwechsel

nicht an die eigene starke Defensivleistung der ersten Halbzeit anknüpfen.



Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherren.

Während Aleksandar Svitlica in der 4. Minute das 2:0

für die Heimmannschaft erzielen konnte,

scheiterte Florian von Gruchalla zu diesem Zeitpunkt bereits vom Siebenmeterpunkt

an einem von Beginn an gut aufgelegten GWD - Keeper Espen Christensen.



Eben dieser machte dem VfL - Angriff zu Beginn der Partie das Leben schwer.

Doch auch die Defensive der Gummersbacher

bremste die Angriffsbemühungen der Ostwestfalen gekonnt aus.



Den Abwehrreihen beider Mannschaften war es zu verdanken,

dass die Offensivabteilungen kaum zu guten Wurfgelegenheiten kamen.

Dabei gingen beide Teams so konzentriert vor,

dass sie in dieser Phase gänzlich ohne Zeitstrafen auskamen.



Nach dem ersten Ausgleich des VfL zum 5:5 in der 18. Minute durch Marvin Sommer,

der ein ums andere Mal den Ball die Passwege der Mindener zustellen

und so Tempogegenstöße einleiten konnte,

entwickelte sich eine ausgeglichene Partie.



Zunächst gewannen die Gummersbacher die Oberhand,

als sie die Fehler der Mindener im eigenen Umschaltspiel ausnutzen konnten.

Folgerichtig gelang ihnen in der 22. Minute

die erste Führung zum 7:6 durch Florian von Gruchalla.

Von den starken Abwehrriegen getragen

entfaltete sich eine temporeiche Schlussphase der ersten Halbzeit,

in der die beiden Mannschaften vorwiegend

über schnelle Spielzüge zum Torerfolg kamen.



Den Schlusspunkt des ersten Durchgangs

konnten schließlich die Mindener durch die 13:12-Führung (28. Minute) setzen.



Nach dem Seitenwechsel erwischte erneut die GWD den besseren Start.

Während sich die Gummersbacher schwer taten

Lücken in der Mindener Deckung zu finden,

scheiterten die Ostwestfalen in aussichtsreichen Positionen in dieser Phase

vor allem an VfL - Schlussmann Carsten Lichtlein.

Gleich drei Siebenmeter hintereinander

parierte der Gummersbacher Keeper von der 33. bis zur 37. Minute.

Lediglich beim Abpraller des dritten Versuchs der GWD

aus sieben Metern hatte Lichtlein das Nachsehen.



Dennoch schafften es die Gummersbacher nicht

daraus auch in ihrem Angriffsspiel Kapital zu schlagen.

Unsaubere Pässe und fehlende Spielkontrolle

mündeten in Ballverluste und Fehlwürfe.

Von dem offenen Spiel der ersten Halbzeit

blieb in der Folgezeit nicht mehr viel übrig.

Auf die nun fokussierter vorgetragenen Angriffe

der Mindener fand der VfL keine Antwort.



So gelang es ihnen den Gummersbachern Tor um Tor davon zuziehen.

Ein Unterarmwurf von Miljan Pusica in der 40. Minute brachte der Heimmannschaft

bereits einen deutlichen Vorsprung zum 17:13.

Der fehlende Druck der Gummersbacher resultierte zwischenzeitlich

sogar in einem Neun - Tore-Rückstand (24:15, 49. Minute).



Die GWD Minden spielte sich dagegen

von der heimischen Kulisse getragen in einen Torrausch.



Nutzte die Unsicherheiten des VfL eiskalt aus.



Lediglich in den letzten Minuten der Partie

konnten die Gummersbacher noch einmal Ruhe in ihr Angriffsspiel bringen.

Den Abstand zu den Mindenern verkürzen.

Die wenigen strukturierten Spielzüge

wie beim Pass von Eirik Köpp auf Alexander Becker,

der zum 25:17 (51. Minute) einnetzte,

konnten die Niederlage nicht mehr verhindern.



Mit einem kleinen 6:2-Lauf in den letzten sieben Minuten zum 29:24 Endstand

vermieden die Gummersbacher schlussendlich einen deutlicheren Misserfolg.



Während die GWD Minden den dritten Saisonsieg feiern konnte,

steht dieser für die Gummersbacher weiterhin aus.



Der VfL bleibt in seinen Leistungen schwankend.



Einer hoffnungsvollen ersten Halbzeit stand eine zweite Hälfte entgegen,

in der die Oberberger am Ende aber chancenlos

auf einen Punktgewinn blieben.



Die Fehler gilt es nun in den entscheidenden Spielen

gegen die Aufsteiger

Hüttenberg und Lübbecke

in den kommenden zwei Wochen abzustellen.



Der VfL Gummersbach wird gefordert sein

eine andere Präsenz an den Tag zu legen

und Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

