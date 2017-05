Anzeige

IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2017

Zuschauerzahlen und noch verfügbare Tickets.



Die Ergebnisse der Gruppen A und B in der Vorrunde der 2017 IIHF.



Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris,

hat folgende Viertelfinale-Konstellationen für Donnerstag,

den 18. Mai 2017 ergeben:

Köln - LANXESS arena



Viertelfinale 1 um 16:15 Uhr: USA gegen Finnland

(noch rund 8.300 Tickets verfügbar).



Viertelfinale 3 um 20:15 Uhr: Kanada gegen Deutschland

(noch rund 7.200 Tickets verfügbar).



Paris Accor Hotels Arena



Viertelfinale 2 um 16:15 Uhr: Russland gegen Tschechien

(noch rund 6.400 Tickets verfügbar).



Viertelfinale 4 um 16:15 Uhr: Schweiz gegen Schweden

(noch rund 5.400 Tickets verfügbar)



Auch für die beiden Halbfinals am 20.5. 2017,

sowie Bronze- und Gold-Finale am 21.5. 2017 (alle in Köln),

gibt es noch ausreichend Karten.



Mit dem Spiel 53 Russland gegen USA (3:5) der 2017 IIHF WM in Köln,

wurde bereits vor dem Abschluss,

der Vorrunde die Gesamtzuschauerzahl der 2010 IIHF WM,

aus 56 Spielen - einschließlich Eröffnungsspiel auf Schalke - übertroffen.



Damals kamen insgesamt 548.768 Zuschauer,

in die drei WM Spielstätten: Gelsenkirchen, Köln und Mannheim.



Insgesamt kamen bisher zu den 56 Vorrunden - Spielen,

der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 584.827 Zuschauer.



Köln konnte dabei bisher 375.497 Zuschauer verzeichnen.



In Paris wurde mit 209.330 schon jetzt die Schallmauer.

von 200.000 Zuschauern deutlich durchbrochen.



Quelle:

2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft -

2017 IIHF Ice Hockey World Championship

Cologne Organizing Comittee

Willy - Brandt - Platz 3

D 50679, Köln

Gefällt mir