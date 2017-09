Anzeige

HC Erlangen - Vfl Gummersbach 25:22 (12:)

Im Schlagabtausch mit H C Erlangen hat der VfL Gummersbach drei Punkte "liegen lassen".



Der VfL Gummersbach musste sich in einem hart umkämpften Duell dem Gastgebern HC Erlangen geschlagen geben.



Das Team um Vfl Trainer Dirk Beuchler unterlag dem HC Erlangen mit 25:22 (12 zu 9).



Durch die heimischen Fans angefeuert,

fanden die Erlanger etwas leichter in das Spiel als die Mannschaft aus Gummersbach.



Während HC Erlangen schnell die ersten Treffer im Netz versenken,

sich mit zwei Toren absetzten konnte,

brauchte der VfL Gummersbach einige Minuten,

um richtig in das Spiel zu finden.



Es waren Vfl Torhüter Carsten Lichtlein und der Vfl Spieler Moritz Preuss,

die den Startschuss zur Vfl "Tor - Jagd abfeuerten".



Moritz Preuss lieferte die ersten beiden Treffer,

Carsten Lichtlein die notwendigen Paraden,

um den Rückstand der ersten Minuten schnell wieder aufzuarbeiten (2 zu 2).



Einmal in Fahrt gekommen, hatten die Gäste,

kaum Probleme mit den Gastgebern mitzuhalten.



Ganz im Gegenteil:

Nach einer Viertelstunde gingen die Gummersbacher mit einem schnelleren und effektiveren Angriffsspiel in Führung (5 zu 6).



Es kostete den HC ein paar Minuten sich auf das nun funktionierende Angriffsspiel,

und auf Torwart Carsten Lichtlein einzustellen.



Der VfL setzte sich kurzfristig mit zwei Toren Vorsprung ab (6 zu 8).



In den darauf folgenden Minuten begann,

was für den Rest des Spiels bezeichnend wurde:

Ständiger Führungswechsel.



Die Würfe der Gummersbach landeten zunehmend neben dem Tor.

Die Chancenverwertung wurde mal wieder zum Knackpunkt des Vfl Gummersbach.



Viele Tempogegenstöße und ein starker Torhüter auf Erlanger Seite,

brachten die erste Wende im Spiel.



Zur Halbzeit setzte sich der Gastgeber HC Erlangen mit drei Toren ab (12 zu 9).



Der Gummersbacher Trainer Dirk Beuchler fand in der Pause,

die richtige Antwort auf das Spiel der Erlanger.



Mit der Einwechselung von Erwin Feuchtmann,

wurde das Angriffsspiel des VfL wieder stabiler.



Erneut überrascht von der zurück gewonnenen Effizienz der Gäste,

ließen auch die Erlanger viele Chancen liegen.



In der 38. Minute ging der VfL erneut in Führung (13 zu 14).



Bis zehn Minuten vor Schluss sahen die Zuschauer ein sehr enges Spiel.



Auf Seiten der Gäste wurde Moritz Preuss zum Fels in der Brandung.

Immer wieder behielt er in schon verloren geglaubten Angriffen den Überblick.

M. Preuss traf in entscheidenden Situationen das Tor.



Kurz vor Ende kämpfte der VfL mit einem Leistungseinbruch im Angriff.

Die Gummersbacher fanden keine Mittel gegen die Abwehr der Gastgeber.



Der HC Erlangen nutzte die Chancen um einfache Tore zu erzielen.

Erlangen sicherte sich wenige Minuten vor Schluss zwei wichtige Punkte.



Mit einem Endstand von 25 zu 22 entglitten dem VfL die Punkte zum Sieg in Erlangen.



Dirk Beuchler, Trainer der Gummersbacher,

sprach die Ursachen für das knapp verlorene Spiel im Interview klar an:

„Beide Mannschaften sind sich heute auf Augenhöhe begegnet.

Wir haben großen Kampfgeist gezeigt, aber zu viele technische Fehler und zu wenig Tore gemacht.“



Mit der Niederlage in Erlangen hat der VfL den Sieg ein zweites Mal knapp verpasst.



Am 15.09.2017 gastiert der amtierende Deutsche Meister,

die Rhein - Neckar Löwen, in der Gummersbacher SCHWALBE Arena.

