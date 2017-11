Anzeige

Handballkrimi in Lübbecke

Der VfL Gummersbach entführt am 13. Spieltag der Handball Bundesliga

durch einen 27:26 (15:15) Erfolg über den TuS N-Lübbecke

zwei Punkte aus der Merkur Arena.



Die Oberberger fahren damit ihren zweiten Sieg in Folge ein



Verschaffen sich Luft im Abstiegskampf.



Gegen den Aufsteiger aus Ostwestfalen

sahen die zahlreich mitgereisten Anhänger der Gummersbacher

die erwartet enge Partie.



In einer packenden Schlussphase

behielt der VfL den kühleren Kopf und setzte sich verdient durch.



Bereits zu Beginn des Spiels zeichnete sich ab,

dass das Spiel beim noch sieglosen TuS

alles andere als ein Selbstläufer für die Gummersbacher werden sollte.



Während die Lübbecker vor allem auf diszipliniert vorgetragene Angriffe baute,

bemühte sich der VfL nicht nur kämpferisch

sondern auch spielerisch in die Partie zu finden.



So erzielte der quirlige Josef Pujol in der 3. Minute das 2:1 für den VfL,

nachdem er sich gegen drei Gegenspieler durchsetzen konnte.



Vier Minuten später war es einem sehenswerten Anspiel von Florian Baumgärtner zu verdanken,

dass der frei gespielte Moritz Preuss zum 4:3 einnetzen konnte.

Der Kreisläufer des VfL war am Ende mit sechs Toren erfolgreichster Torschütze der Gastmannschaft.



Während die Gummersbacher anders

als in den vergangenen Spielen im Angriff weitgehend konzentriert agierten

und sich nur wenige Ballverluste erlaubten,

gelang es der Abwehr nicht konsequent genug

die Lübbecker zu schwierigen Würfen zu zwingen.



Zusätzlich durch unnötige Zeitstrafen,

wie den zweiten Zwei Minuten von Stanislav Zhukov bereits in Minute 11,

begünstigt ließen sich die Hausherren zu keiner Zeit abschütteln.



So war die gesamte erste Halbzeit auch von Führungswechseln geprägt.

Zwischen der 13. und der 20. Minute konnte der VfL

einen Zwei Tore Rückstand durch vier Treffer am Stück

in eine Zwei Tore Führung drehen.

Josef Pujol, Tobias Schröter und Marvin Sommer trafen für den VfL

zum zwischenzeitlichen 10:8.



Bis zur Halbzeitpause blieb es ein wechselhaftes Spiel,

bei dem sich beide Mannschaften den erwarteten "Kampf" boten.



Mit 15:15 ergab sich der entsprechend ausgeglichene Halbzeitstand.



Nach dem Seitenwechsel

kamen die Gummersbacher zunächst schwungvoll aus der Pause.



Marvin Sommer und Preuss nach Parade von Carsten Lichtlein

knüpften mit zwei Toren an das effektive Offensivspiel des VfL

aus der ersten Halbzeit an (17:15, 33. Minute).



In der Folgezeit scheiterten die Gummersbacher

jedoch ein ums andere Mal trotz gut vorbereiteter Würfe

am eingewechselten Lübbecker Keeper Joel Birlehm,

der sein Team im Spiel hielt.



Ständig wechselnde Führungen waren die Folge.



Nach dem 19:19 durch Zhukov (39. Minute)

und dem 21:21 durch den starken Moritz Preuss (46. Minute)

erzielte der Lübbecker René Gruszka

in der 49. Minute mit dem 25:25

den letzten Ausgleich eines spannenden Spiels.



In der Schlussphase behielt der VfL die stärkeren Nerven.

Gab die Führung ab dem 26:25 in der 58. Minute

durch Florian Baumgärtner nicht mehr ab.



Der verletzungsbedingt angeschlagene Rückraumshooter der Gummersbacher

lieferte vor allem kämpferisch eine gute Partie ab

und stellte sich wie vor dem Spiel angekündigt

voll in den Dienst der Mannschaft.



Den Gummersbachern gelang

in der Schlussphase der Partie

ein flüssiges Angriffsspiel,

während die Lübbecker

eher statisch und ungenau agierten.



Die der Nervosität geschuldeten überhasteten Angriffe der Heimmannschaft

konnte der VfL in der entscheidenden Phase abwehren.



Die Gummersbacher hatten neben der Konsequenz im Angriffsspiel

auch das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite,

dass das Team von Denis Bahtijarevic zum insgesamt verdienten Sieg führte.



In den hitzigen Schlussminuten sorgten Marvin Sommer für den VfL

und Marco Bagaric für Lübbecke (beide 60. Minute)

für die letzten Treffer zum 27:26 Endstand.



Mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen

gehen die Oberbergischen gestärkt aus den Wochen der Wahrheit hervor.



Mit den Siegen gegen Hüttenberg und Lübbecke

wurden zwei direkte Konkurrenten besiegt



Insbesondere Lübbecke wurde auf Distanz gehalten.



Auch spielerisch zeigt die Mannschaft

nach wechselhaften Leistungen

in der Vergangenheit einen Aufwärtstrend.



Insbesondere das flüssige Angriffsspiel

und die teils konsequent umgesetzten taktisch cleveren Spielzüge

in wichtigen Spielphasen sollten dem VfL

auch für kommende Aufgaben Selbstvertrauen geben.



Bereits am Donnerstag erwarten die Gummersbacher

um 19 Uhr in der heimischen SCHWALBE Arena

den Rekordmeister THW Kiel.



