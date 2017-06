Köln : Köln |

Hauptrunde und President's Cup in der Kölner LANXESS Arena



Sechs Spielorte für die Handball-WM 2019.



Dansk Håndbold Forbund und Deutscher Handballbund haben an diesem Mittwoch,

bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin, die Spielorte,

der von beiden Verbänden in Kooperation,

auszurichtenden Männer-Weltmeisterschaft 2019 vorgestellt.



Die deutsche Hauptrundengruppe sowie der President´s Cup,

werden in der Kölner LANXESS Arena ausgerichtet.



Berlin wird am 10. Januar 2019 das Eröffnungsspiel mit der deutschen Nationalmannschaft erleben.



Schauplätze der WM in Dänemark sind Kopenhagen und Herning.

In Herning werden am 27. Januar 2019 die Medaillenspiele stattfinden.



Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird ihre Vorrunde in Berlin bestreiten,

und im Falle der sportlichen Qualifikation nach Köln umziehen.



Die Vorrunde ohne deutsche Beteiligung findet in München statt.



Für die Halbfinals ist Hamburg die vorgesehene Bühne.



„Mit Deutschland und Dänemark als Ausrichtern der Männer-WM 2019,

wird dieses Turnier reich an Tradition sein,

aber auch zahlreiche Innovationen präsentieren",

sagte Dr. Hassan Moustafa, Präsident der Internationalen Handball-Föderation.

„Beide Nationen sind erfahren in der Organisation von Großereignissen,

und werden bestens auf ihre nächste Herausforderung vorbereitet sein.

Ich bin sicher, dass Handball-Fans aus aller Welt bei der WM 2019,

erneut von unserem Sport fasziniert sein werden."



„Ich bin sehr erfreut, dass wir in Zusammenarbeit mit Deutschland,

die Handball-Weltmeisterschaft 2019 der Männer ausrichten.

Unsere Jyske Bank Boxen in Herning ist bereit,

Fans aus ganz Dänemark willkommen zu heißen.

Diesmal zusammen mit der Royal Arena in Kopenhagen, Dänemarks neuer Multifunktionsarena.

Dänemark ist eine große Handball-Nation mit Multifunktionsarenen im Osten und Westen.

Wir erwarten, eine der größten Meisterschaften auf dänischem Boden auszurichten.

Ich bin mir sicher, dass Dänen aus dem ganzen Land an der Party teilnehmen werden,

sowohl in den Arenen und den umgebenden Städten als auch als Zuschauer daheim.

Deutschland ist unser Nachbarland.



Wenn die dänische Mannschaft jenseits der Landesgrenze spielt,

bin ich mir sicher, dass viele Fans folgen werden,

um das Team zu unterstützen",

sagt Jan Kampman, Vizepräsident des Dansk Håndbold Forbund.



„Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat sich einstimmig,

für Berlin, München, Köln und Hamburg,

und damit die vier größten deutschen Städte entschieden.

Wir geben dem Handball große Bühnen und folgen in der Turnierplanung der Philosophie,

unseren Sport von Süd nach Nord zu präsentieren",

sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

„Damit kommen wir unserem Partner Dänemark im Laufe der WM so nah wie möglich,

und schaffen einen auch für die teilnehmenden Teams optimalen Rahmen.



Zudem sind wir davon überzeugt,

mit großem Zuschauerzuspruch einen wirtschaftlichen Erfolg ermöglichen zu können."