Anzeige

DKB Handball Bundesliga Rhein-Neckar Löwen - VfL Gummersbach

Rhein-Neckar Löwen besiegen den VfL Gummersbach,

mit 34:20 Toren (Halbzeitstand 16:13).



Der VfL Gummersbach konnte,

vor 7.468 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena,

kein Selbstvertrauen tanken.



Gerade die zweite Halbzeit möchten,

die Schützlinge von Sead Hasanefendic,

sicherlich am liebsten ganz schnell zu den Akten legen.



Es dauerte keine zwei Minuten, bis fast alle Hoffnung auf etwas Zählbares zerstört waren.



Zwei technische Fehler im Angriff, zwei Gegentore,

durch Sigurdsson und eine Zeitstrafe gegen Simon Ernst,

standen beim Stande von 18:13 in der 32. Spielminute zu Buche.



Davon sollte sich der Gast am heutigen Abend nicht mehr erholen,

auch die Fehlerquote sollte hoch bleiben.

„Wir haben zu viele Fehler im Angriff gemacht und uns nicht an das Konzept gehalten.

So haben wir dem Gegner die leichten Tore ermöglicht,

so kam auch das hohe Ergebnis zustande“,

erklärte VfL Torhüter Carsten Lichtlein nach dem Spiel.



In der Tat summierten sich die technischen Fehler sowie die schwachen Abschlüsse und die Führung der Gastgeber wuchs kontinuierlich.



Beim Stande von 22:14 durch Andy Schmid (38.) waren es schon acht Tore Differenz.



Nach drei Toren in Folge von Sigurdsson (zwei davon über den Gegenstoß) zum 27:17 (44.) waren es bereits zehn.



Und auch in den letzten 15 Minuten sollten den Gästen nur noch drei Tore durch Simon Ernst, Evgeni Pevnov und Tobias Schröter gelingen.



Von den Feldspielern des Gastes konnte heute keiner überzeugen, lediglich Nationaltorhüter Carsten Lichtlein zeigte eine gute Leistung.



Beste Spieler bei den Löwen waren Mikael Appelgren im Tor, sowie die beiden besten Torschützen der Löwen - Mannschaft.

Der Ex-Gummersbacher Gudjon Valur Sigurdsson (11 Tore, davon ein Siebenmeter) und Andy Schmid (9 Tore, davon ein Siebenmeter),

In den ersten 30 Minuten wäre für die Gäste durchaus mehr, als ein Drei-Tore-Rückstand möglich gewesen.



Julius Kühn, Vfl Gummersbach, gelang - in der zweiten Minute - per Siebenmeter das 1:1.



Nach zwei Toren für den Deutschen Meister war es erneut Kühn, der zum 3:2 traf.



Im Anschluss stand Carsten Lichtlein im Mittelpunkt, der sehr stark in die Partie startete. Gegen Sigurdsson parierte er den Siebenmeter und auch noch den Nachwurf.



Aus Sicht der Gummersbacher Mannschaft, vergab - leider - auch Kévyyn Nyokas im Gegenzug, so dass dem Gast der Ausgleich verwehrt blieb.



Simon Ernst - zum 4 zu 3 - und Julius Kühn zum 5 zu 4,

konnten aber zunächst den unmittelbaren Anschluss für die Gäste aus Gummersbach herstellen.



Zwei Zeitstrafen gegen Julius Kühn, der bereits nach knapp 14 Minuten zweimal hinaus gestellt wurde, ermöglichten den Gastgeber allerdings eine Drei-Tore-Führung.



Rhein-Neckar Löwen Spieler Hendrik Pekeler traf zum 8:5 (16.).



Der VfL steckte aber nicht auf und Kévyyn Nyokas erzielte das 10:8 (21.).



Die Gummersbacher konnten in den folgenden Angriffen, nicht die nötige Präzision abrufen,

scheiterten mehrfach an Rhein-Neckar Löwen Torwart Mikael Appelgren.



Drei Löwen-Treffer in Folge, führten zum 13:8 (23.).



Der VfL kämpfte weiter und kam durch Kevin Schmidt und einen Tempogegenstoßtreffer von Andreas Schröder zum 13:10 (25.).



In der Schlussphase, der ersten Halbzeit, hielt Alexander Becker - Vfl Gummersbach - sein Team durch drei Tore binnen zwei Minuten im Spiel.

Leider konnte der VfL den letzten Angriff - in der ersten Halbzeit - nicht mehr ausspielen, so dass die Löwen mit drei Tore in Front blieben.



Nicht nur beim Handballsport benennt man so ein klares und eindeutiges Ergebnis: Klatsche.

Bezogen auf das Spiel der Gummersbacher, kann somit festgestellt werden,

der VfL Gummersbach hatte, auf der Rückreise nach Gummersbach, eine Klatsche im Gepäck.

Gefällt mir