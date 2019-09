Zitrone - Die Wunderwaffe im Haushalt

Das Wundermittel Zitrone

Zitrone für die Wäschepflege

Der Saft wird auf den Fleck aufgetragen und mit Salz bestreut. Nach einer Einweichzeit von mindestens 15 Minuten wird das Kleidungsstück mit lauwarmem Wasser ausgespült. Leichtere Flecken verschwinden bereits nach einer Anwendung, stark eingetrocknete Verschmutzungen benötigen manchmal mehrere Behandlungen.



Einsatzmöglichkeiten in der Küche

Wäsche

Geschirr

Duschkabine



Arbeitsplatten

Armaturen

Holzmöbel



Fazit:

Dass die Zitrone eine sehr gesunde Zitrusfrucht mit viel Vitamin C ist, wissen Verbraucher schon seit langer Zeit. Dass sie im Haushalt als echte Wunderwaffe gegen Flecken und Verunreinigungen hilft, ist hingegen den wenigsten Menschen bekannt.Die Zitrusfrucht lässt sich als ungiftiges und preiswertes Putzmittel für viele Zwecke im Haushalt einsetzen.Dass die Zitrone viel mehr kann, als die Abwehrkräfte zu stärken, spricht sich immer mehr herum. Vor allem bei der Fleckentfernung und der Reinigung im Haushalt leistet die Zitrusfrucht sehr gute Dienste. Dabei enthält sie keine der giftigen oder Allergie auslösenden Stoffe, die Mensch oder Umwelt schädigen. Auch empfindliche Personen können mit Zitrone den Haushalt sauber halten. Der angenehme Duft trägt dazu bei, die unangenehmen Putzarbeiten zu versüßen.Grundsätzlich gilt, dass sich säurehaltige Flecken durch Säure beseitigen lassen. Durch ihren hohen Säuregehalt ist die Zitrone deshalb ein gutes und günstiges Putzmittel, mit dem sich Flecken aus der Kleidung ebenso entfernen lassen wie Verunreinigungen durch Speisereste in der Küche. Sogar Fett lässt sich damit ganz leicht von Herd- oder Arbeitsplatten abwischen. Je nach Einsatzzweck wird die Frucht als Ganzes oder als Saft verwendet. In jedem Fall wird sie halbiert und entweder wie ein Putzschwamm über die verunreinigten Flächen geführt oder als Saft mit Wasser verdünnt und aufgetragen.Flecken auf Kleidungsstücken lassen sich häufig nur ganz schwer entfernen. Vor allem Obstflecken können kaum beseitigt werden. Hier ist ein Versuch mit Zitrone durchaus Erfolg versprechend.Da Zitrone auch bleichend wirkt, eignet sie sich auch als Aufhellungsmittel für vergilbte Stoffe. Eine halbe Tasse Zitronensaft wird dafür als Spülmittel in die Waschmaschine gegeben.Eingebrannte Essensreste auf der Herdplatte lassen sich ebenfalls mit Zitronensaft behandeln. Die Platte wird mit einer aufgeschnittenen Zitrone eingerieben. Bei starken Verkrustungen hilft zusätzlich etwas Backpulver. Nach einer Einwirkungszeit von mehreren Minuten lassen sich die Flecken mit einem Schwammtuch leicht abwischen. Graue, unansehnliche Fugen werden mit einer Paste aus Zitronensaft und Salz behandelt. Mit einer Zahnbürste wird die Masse kreisförmig in die Fugen gebürstet und anschließend mit einem Tuch abgewischt. Bei Verkalkungen an Armaturen oder in der Duschkabine leistet die Zitrusfrucht ebenfalls gute Dienste.Die Kalkreste werden abends mit der ausgeschnittenen Frucht eingerieben. Am Morgen können die Kalkflecken mit einem Tuch abgewischt und abgespült werden. Die Zitrone hat fettlösende Eigenschaften und lässt sich daher auch als Geschirrspülmittel oder zur Reinigung von Holzbrettchen sehr gut verwenden. Die wertvollen Eigenschaften der Zitrusfrucht haben auch die Hersteller erkannt. Vielen Putzmitteln, die Sie bei putzking.com erhalten, wird bereits Zitronensaft zugesetzt. Die Einsatzmöglichkeiten der Wunderwaffe Zitrone sind also ausgesprochen vielfältig. Die Zitrusfrucht eignet sich als Putzmittel fürEs müssen also nicht immer chemische Putzmittel verwendet werden, um den Haushalt sauber zu halten. Die Wunderwaffe Zitrone ist hochwirksam und dabei umweltschonend, weil sie keine giftigen oder chemischen Zusatzstoffe enthält. Weitere interessante Informationen zur Zitrone im Haushalt kann auch hier nachgelesen werden: