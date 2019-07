Tipps für die Rasenpflege

Rasenpflege wie die Profis

Mähen, Trimmen, Lüften und Düngen

Die optimale Länge des Rasens

Die richtigen Geräte

Rasenmäher

Rasentrimmer

Rasenkantenschneider

Möchten Sie den Rasen düngen, sollten Sie dafür einen Langzeitdünger verwenden, der über mehrere Monate wirkt. Welche Länge der Rasen haben sollte, hängt von der Art des Rasens ab. Für die optimale Rasenpflege brauchen Sie die richtigen Geräte.Haben Sie Rasen ausgesät, können Sie mit der richtigen Pflege und guten Geräten viel erreichen. Sie sollten dafür wissen, wann Sie mähen sollten, wie häufig das Mähen erfolgen sollte und wann Sie den Rasen durch Vertikutieren lüften sollten. Zusätzlich müssen Sie sich an die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten halten, um die Nachbarn nicht durch Lärm zu belästigen.Bei der zuständigen Gemeindeverwaltung erfahren Sie, wann das Mähen erlaubt ist. An Sonn- und Feiertagen, in den frühen Nachmittagsstunden und in den Abendstunden ist es verboten. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie den Rasen zwischen 09:00 und 13:00 Uhr oder zwischen 15:00 und 17:00 Uhr mähen. Der Rasen sollte trocken sein, wenn Sie mähen, mulchen, trimmen, vertikutieren oder düngen möchten. Wer an die Bienen denkt lässt eine kleine Fläche mit Blumen stehen.Mähen sollten Sie zum ersten Mal, wenn der Rasen im Frühjahr zu wachsen beginnt. Der Rasen wächst im Frühsommer besonders schnell und sollte dann wöchentlich gemäht werden. Wächst der Rasen im Herbst langsamer, reicht es aus, wenn Sie nur alle zwei Wochen mähen. In diesem Beitrag erfährt man, dass man im November zum letzten Mal mähen sollte, um den Rasen fit für den Winter zu machen.Mit dem Rasenmäher erreichen Sie keine schwer zugänglichen Stellen. Um auch dort den Rasen kurzzuhalten, sollten Sie den Rasen trimmen. Sie kürzen dabei den Rasen an Einfassungen, um Beete und Bäume herum.Zum Trimmen verwenden Sie einen Rasentrimmer. Sie sollten, bevor Sie mähen, den Rasen trimmen und dabei das abgeschnittene Gras auf die Rasenfläche schleudern. So wird es beim Mähen nach dem Trimmen beseitigt. Trimmen sollten Sie auch, wenn Sie beim Mähen nicht alle Halme erfasst haben. Mit dem Rasentrimmer erfolgt die Nachbearbeitung. Mit dem Vertikutieren sorgen Sie dafür, dass der Rasen besser belüftet wird. Sie können von April bis September vertikutieren, doch sollten Sie bei großer Hitze darauf verzichten. Die Messer des Vertikutierers dringen in den Boden ein. Der Rasen benötigt nach dem Vertikutieren einige Wochen Ruhe. Er wächst kräftiger nach.Die Bildung von Moos wird verhindert. Mulchen ist eine Alternative zum Düngen. Der Rasenschnitt wird nicht mit dem Auffangkorb des Rasenmähers entfernt, sondern landet auf der Rasenfläche, wo er zu Humus verrottet. Er gewährleistet eine natürliche Düngung.Möchten Sie Ihren Rasen düngen, können Sie einen Langzeitdünger verwenden, dessen Wirkung etwa drei Monate anhält. Dieser Langzeitdünger sollte erstmals im März oder April nach dem ersten Mähen auf den Rasen gebracht werden. Eine weitere Düngung kann im Juni erfolgen, während Sie im September oder Oktober die Herbstdüngung vornehmen.Ihr Rasen sollte nicht zu kurz sein, da er dann viel Pflege benötigt und bei intensiver Sonneneinstrahlung verbrennen kann. Zierrasen sollte etwa 2 bis 4 Zentimeter, Nutzrasen 3 bis 5 Zentimeter lang sein, empfiehlt compo Rasen, der sich im Schatten befindet, sollte möglichst 5 Zentimeter lang sein, um genügend Sonne tanken zu können. Ist der Rasen zu lang geworden, sollten Sie ihn nicht radikal, sondern nur um einen halben Zentimeter kürzen.Grundsätzlich brauchen Sie zur gründlichen und effizienten Rasenpflege diese 3 Gartengeräte:Rasenmäher erhalten Sie mit Benzinantrieb, mit Elektroantrieb und mit Akku-Antrieb. Ein Rasenmäher mit Benzinantrieb eignet sich für größere Flächen. Rasentrimmer werden mit Elektro- und mit Akkuantrieb angeboten. Um Feinarbeiten auszuführen, verwenden Sie einen Rasenkantenschneider. Um Dünger gleichmäßig zu vermeiden, sollten Sie einen Streuwagen verwenden. Schließlich kommt es auch noch auf die Bewässerung an, für die Sie einen Rasensprenger kaufen sollten.