So wechseln Sie einen platten Reifen: 15-Schritte-Notfallanleitung

Parken Sie in einem sicheren Bereich

Schalten Sie Ihr Warnblinklicht ein

Wenn Sie ein reflektierendes Warnschild haben, platzieren Sie es ein paar Meter hinter dem Auto



Dinge, die Sie brauchen, um einen platten Reifen zu reparieren:

Voll aufgepumpter Ersatzreifen

Wagenheber

Radmutternschlüssel

Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs



Wie man Reifen wechselt

Bevor Sie mit dem Wechsel eines platten Reifens beginnen, müssen einige vorbereitende Schritte durchgeführt werden. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Fahrzeug langsam von der Straße lenken und an einer sicheren Stelle parken. Dieser Bereich muss breit genug sein, damit Sie sich um das Fahrzeug herum bewegen können. Achten Sie darauf, dass Ihr Warnblinklicht eingeschaltet ist, damit andere Fahrer wissen, dass sie vorsichtig sein müssen, wenn sie an Ihnen vorbeifahren. Wenn Sie ein reflektierendes Warnschild haben, platzieren Sie es für zusätzliche Sicherheit einige Meter hinter Ihrem Auto.Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:Meistens finden Sie Ihr Reserverad und Ihren Wagenheber im Kofferraum des Fahrzeugs unter dem Kofferraumboden. Heben Sie das Reserverad vorsichtig an und legen Sie es in unmittelbarer Nähe des platten Reifens auf den Boden.Verlassen Sie die Straße so schnell wie möglichLenken Sie das Fahrzeug langsam von der Straße und parken Sie an einer sicheren Stelle. Dieser Bereich muss breit genug sein, damit Sie sich um das Fahrzeug herum bewegen können, ohne sich der Gefahr auszusetzen, von anderen Fahrern angefahren zu werden.Schalten Sie Ihr Warnblinklicht einDas Warnblinklicht muss eingeschaltet sein, damit andere Fahrer wissen, dass sie vorsichtig sein müssen, wenn sie an Ihnen vorbeifahren, während Sie Ihren platten Reifen wechseln.Ziehen Sie die Handbremse anNehmen Sie den Fuß vom Gaspedal und ziehen Sie die Handbremse an. Dieser Schritt verhindert, dass Ihr Auto wegrollt, während Sie damit beschäftigt sind, die Reifen zu wechseln.Stellen Sie Radkeile oder große Steine hinter die ReifenLegen Sie Radkeile oder großer Steine hinter den Reifen gegenüber der Reifenpanne, um zu verhindern, dass das Auto wegrollt. Wenn Sie einen Hinterreifen wechseln, platzieren Sie es vor den Vorderreifen oder umgekehrt. Wenn Sie ein reflektierendes Warnschild haben, platzieren Sie es für zusätzliche Sicherheit einige Meter hinter Ihrem Auto.Suchen Sie Ihr Reserverad und Ihren Wagenheber im Kofferraum Ihres FahrzeugsNehmen Sie Ihr Reserverad aus dem Kofferraum. Sie müssen auch Ihren Wagenheber griffbereit haben, bevor Sie beginnen. Finden Sie einen sicheren und ebenen Bereich, auf dem Sie Ihren platten Reifen platzieren können.Entfernen Sie die Radkappe oder Radabdeckung des beschädigten ReifensWenn Ihr Fahrzeug Radkappen hat, von denen die Radmuttern bedeckt werden, müssen Sie diese entfernen. Wagenheber haben normalerweise einen eingebauten Radmutternschlüssel.Lösen Sie die RadmutternNachdem die Radkappe entfernt wurde und bevor Sie das Auto mit dem Wagenheber anheben, verwenden Sie den Radmutterschlüssel, um die Muttern am Rad mit dem platten Reifen zu lösen. Die Radmuttern befinden sich direkt unter der Radkappe und sind normalerweise sechseckig oder rund. Setzen Sie den Schlüssel auf jede Mutter und üben Sie gegen den Uhrzeigersinn Druck auf den Griff aus. Lösen Sie die Muttern nur etwa ¼ bis ½ Umdrehung. Entfernen Sie die Radmuttern nicht ganz. Wenn Sie Probleme haben, eine Radmutter zu lösen, verwenden Sie Ihren Fuß oder Ihr Knie, um eine Hebelwirkung auf den Griff auszuüben.Heben Sie das Auto mit dem Wagenheber anPositionieren Sie den Wagenheber an einem stabilen Teil Ihres Fahrzeugrahmens. Die Bedienungsanleitung enthält spezifische Informationen zur richtigen Platzierung des Wagenhebers an Ihrem Fahrzeug. Drehen Sie den Wagenheber von Hand im Uhrzeigersinn, bis er auf das Fahrzeug trifft. Verwenden Sie dann den Griff des Wagenhebers, um ihn im Uhrzeigersinn weiterzudrehen, bis sich der beschädigte Reifen einige Zentimeter über dem Boden befindet. Sobald genügend Platz zwischen Rad und Boden ist, platzieren Sie den Griff Ihres Wagenhebers unter dem Auto, um ihn dort zu halten. Halten Sie beim Aufbocken niemals irgendwelche Körperteile unter das Fahrzeug.Lösen Sie die RadmutternEntfernen Sie nun die Radmuttern, die Sie vor dem Anheben gelöst haben. Nehmen Sie die Radmuttern ab und legen Sie sie an einem sicheren Ort ab, damit sie nicht verloren gehen.Entfernen Sie den platten ReifenEntfernen Sie vorsichtig den platten Reifen. Nehmen Sie es mit in Ihre Garage oder irgendwo abseits der Straße, wo viel Platz ist, und legen Sie es vorerst auf die Seite, damit es nicht wegrollt.Montieren Sie das Reserverad an den Radbolzen und ziehen Sie die Radmuttern handfest anSetzen Sie nun Ihr Reserverad auf das Auto, indem Sie die Löcher mit den Schrauben ausrichten. Setzen Sie die Radmuttern wieder auf die Schrauben und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Verwenden Sie Ihre Hand, um sicherzustellen, dass die Radmuttern fest genug sind, bevor Sie weitermachen.Senken Sie das Fahrzeug ab und ziehen Sie die Radmuttern wieder festVerwenden Sie den Wagenheber, um das Fahrzeug abzusenken. Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis das Rad den Boden berührt, aber das volle Gewicht des Fahrzeugs immer noch nicht vollständig auf dem Reifen lastet. Ziehen Sie die Radmuttern noch einmal mit dem Schraubenschlüssel so fest an, wie Sie können.Senken Sie das Fahrzeug vollständig ab und entfernen Sie den WagenheberBringen Sie das Fahrzeug schließlich ganz auf den Boden und entfernen Sie den Wagenheber, sobald das Reserverad sicher auf dem Boden steht. Verwenden Sie nach dem Entfernen des Wagenhebers den Radschlüssel, um die Radmuttern am Reserverad erneut festzuziehen.Verstauen Sie Ihre AusrüstungNachdem das Ersatzrad vollständig montiert wurde, legen Sie den Wagenheber, den Radschlüssel, die Radkappe und den platten Reifen wieder in den Kofferraum. Sie sind fertig. Sie haben einen platten Reifen gewechselt!Überprüfen Sie den Druck im ReserveradHalten Sie an der nächsten Tankstelle oder Werkstatt an, um den Reifendruck zu überprüfen.