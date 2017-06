Anzeige

Zitate von Donald Trump

Es gibt viele Möglichkeiten, Karriere zu machen,

aber die sicherste ist noch immer,

in der richtigen Familie geboren zu werden.



Ich könnte mitten auf der 5th Avenue stehen und auf jemanden schießen,

und ich würde trotzdem keine Wähler verlieren.



Ich werde unser Militär so groß,

so mächtig und so stark machen,

dass sich niemand mit uns anlegt.



Ich glaube, ich würde mich sehr gut mit Wladimir Putin verstehen.

Glaube ich einfach.



Regeln sind da, um gebrochen zu werden.



Ich brauche kein Geld von irgendeinem.

Ich brauche die Lobbyisten nicht.

Ich brauche die Spender nicht.

Das ist mir egal.

Ich bin wirklich reich.



Es war nicht einfach für mich.

Ich habe in Brooklyn angefangen.

Mein Vater gab mir nur einen kleinen Kredit von einer Million Dollar.



Trump Über sich selbst:

Es zahlt sich aus, ein bisschen wild zu sein.



Die Show heißt Trump,

und die Vorstellungen sind überall ausverkauft.



Was ich leite, läuft rund.



Ich lege keinen 14-Punkte-Plan vor,

wenn ich ein Geschäft abschließen will.

Nein, ich gehe raus und schließe das Geschäft ab.



Ich bin,

der beste Präsident, den Gott je erschaffen hat.

Gefällt mir