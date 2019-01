Stammkunden am Höninger Weg in Zollstock: Weinfest soll bleiben!

Köln : Vorgebirgstraße |

(Köln-Zollstock) Bezirksvertreter Torsten Ilg (Freie Wähler) sorgt sich um die Zukunft des Höninger Wegs in Zollstock. Alle Versuche die Postfiliale samt Bank zu erhalten waren erfolglos. Das Ladensterben gehe weiter, so Ilg in einer aktuellen Pressemitteilung:

"Das Ende der Traditionsmetzgerei Reiermann vor wenigen Tagen ist ein weiteres Indiz für den Wandel. Ich finde es ziemlich töricht wenn jetzt Stimmen laut werden, einige noch vorhandenen Ladenlokale in Wohnraum umzuwandeln, oder gar als Sozialräume freizugeben. Das kann man Hausbesitzern weder vorschreiben, noch bringt das den vorhandenen Geschäften Vorteile, ganz im Gegenteil, das zieht weitere Leerstände nach sich und beschleunigt den Niedergang der Einkaufsstraße. Dann fahren die Kunden gleich woanders hin."Neben mehr kostenlosen Parkplätzen, zum Beispiel durch schräg angeordnete Parkbuchten am Gottesweg Richtung Sülz, brauchen wir mehr Frequenzbringer in Zollstock. Das Weinfest könnte auch am Höninger Weg, am Marktplatz bzw. der Zeltinger Straße stattfinden. Dem Veranstalter der "Weinwoche am Südstadion" wurde unlängst mitgeteilt, dass dieser Standort nicht mehr zur Verfügung stünde. Ich frage mich ernsthaft warum? Jetzt haben wir endlich ein hochwertiges Event in Zollstock, das im letzten Jahr in nur einer Woche etwa 22.000 Besucher nach Zollstock lockte, und schon soll wieder Schluss sein?"Torsten Ilg beantragt deswegen in der Januar-Sitzung der Bezirksvertretung von Rodenkirchen Nachverhandlungen zwischen der Stadt, dem Sportamt bzw. der Sportstätten GmbH und dem Veranstalter des Weinfests am Südstadion.