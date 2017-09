Anzeige

Politik - Sprache / Ausdrücke

In die Fresse und Jagen wir sie.

Ab morgen kriegen sie in die Fresse.

Wir werden sie platt machen.

Zu diesen - unsäglichen - Beispielen, könnte man,

noch viele Redewendungen nennen / darstellen.



Fragen an die Politiker:



Wie wäre es, mit einem zivilisierten Ton?



Wie wäre es, wenn sich nicht, alle Parteien,

in die eigene Tasche lügen?



Wie wäre es, wenn sich, nicht JEDE alle Partei,

als Wahlsieger darstellt?



Wie wäre es, wenn endlich ALLE Parteien das Wahlergebnis kapieren würden.



Wie wäre es, wenn die Parteien den Wähler / die Wählerin ernst nimmt?



Wie wäre es, wenn die Parteivertreter erkennen würden,

dass sie Eigentore geschossen haben?



Wie wäre es, wenn die Politiker erkennen würden,

dass Ihre Wahlprogramme und öffentlichen Auftritte "grottenschlecht" waren?



Kein Wunder, dass Politikverdrossenheit festzustellen ist.



