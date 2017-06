Anzeige

Lobbypartys im Kanzleramt

Sind Partys von Wirtschaftsbossen im Kanzleramt Gang- und gäbe?



Genau das wollte Parlamentwatch e.V herausfinden,

und hat mehrere Anfragen an die Regierungszentrale gestellt.



Weil das Kanzleramt aber jegliche Auskunft verweigert,

musste Parlamentwatch e.V schon Ende 2016 vor Gericht ziehen.



Zur Erinnerung:

2008 feierte der damalige Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann,

mit dem „Who's who" der deutschen Wirtschaft,

und der Medienbranche im Kanzleramt seinen 60. Geburtstag.



Auf Einladung der Bundeskanzlerin.



Die Regierungszentrale tat schon damals alles,

um die Gästeliste geheim zu halten,

Musste erst vom Gericht zur Offenlegung gezwungen werden.



Wie damals im Fall Ackermann ist auch bei der Klage absehbar,

dass bis zu einem Urteil Jahre vergehen werden.



Um das Verfahren zu beschleunigen,

hat Parlamentwatch e.V kürzlich einen Eilantrag gestellt.



Weil das Berliner Verwaltungsgericht den Eilantrag,

in diesem komplexen Fall am Dienstag abgelehnt hat,

steht nun ein langwieriges Gerichtsverfahren bevor.



Denn von sich aus wird die Regierungszentrale keine Informationen,

zu Lobbyisten-Abendessen herausgeben.



Bisher hat Parlamentwatch e.V jedes Verfahren,

für mehr Transparenz in der Politik gewonnen.

