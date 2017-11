Köln / Rodenkirchen: Freier Wähler fordert Online-Plattform für Rodenkirchen.

Köln : Rodenkirchen |

„Wir brauchen eine eigene Online-Plattform für unsere Einzelhändler vor Ort, damit diese gegen Amazon & Co bestehen können. Wenn wir nicht bald handeln, droht auch in Rodenkirchen die Verödung des Zentrums. Leider hat die Stadt Köln hier offensichtlich die Dringlichkeit noch nicht realisiert“, 



kritisiert Bezirksvertreter Torsten Ilg (Freie Wähler) die Beantwortung seiner schriftlichen Anfrage durch die Stadtverwaltung. Zwar wisse die Stadt um die Förderungswürdigkeit solcher Projekte wie Online-City in Wuppertal, oder eBay City Mönchengladbach, doch man sehe für Köln offenbar keinen Handlungsbedarf:„Stattdessen setzt man auf traditionelle Modelle der Kundenbindung wie das Branchenbuch, oder die Realisierung einer Kunststoff-Schlittschuhbahn auf dem Weihnachtsmarkt. Das reicht nicht, denn die Probleme entstehen durch ein verändertes Kundenverhalten“, so Ilg der auch auf Bestellmöglichkeiten im Internet setzt:„Viele Kunden bestellen ihre Waren heute ausschließlich online. Darüber kann man sich ärgern, nutzt aber nix. Der Einzelhandel braucht deswegen die Zweigleisigkeit: Den Service vor Ort und die Möglichkeit, Waren auch online ihren Kunden anbieten zu können. Vielen Händlern fehlt aber das Know-How dies umzusetzen. Genau da setzen die Modelle in anderen Städten an. Sie bauen die Internetseiten auf und helfen bei der Logistik und der Einstellung von Bildern. Dafür werden außerdem bundesweit Fördermittel bereitgestellt. Die Stadt Wuppertal hat solche Fördermittel beantragt und dafür ca. 119.000 € erhalten. Die Wirtschafsförderung der Stadt Wuppertal betreut das Projekt außerdem mit der Schaffung einer Vollzeitstelle. In Köln hat man auf diese Chance offenbar verzichtet.Ilg ruft die Rodenkirchener Händler auf, im eigenen Interesse Druck auszuüben: „Vielen Händlern steht das Wasser bis zum Hals. Wenn nicht bald etwas geschieht, werden wir auch in Rodenkirchen viele Leerstände haben. Dies muss unbedingt verhindert werden!“