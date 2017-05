Anzeige

Ideen und Wahrheiten Zitate

Ideen Zitat 1)

Mancher lehnt eine gute Idee bloß deshalb ab, weil sie nicht von ihm ist.

(Luis Buñuel)



Ideen Zitat 2)

Tritt eine Idee in ein hohlen Kopf, so füllt sie ihn völlig aus,

weil keine andere da ist, die ihr den Rang streitig machen könnte.

(Charles-Louis de Montesquieu)



Ideen Zitat 3)

Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner,

bis sich die Sache durchgesetzt hat.

(Mark Twain)



Ideen Zitat 4)

Die Ideen sind nicht verantwortlich für das, was die Menschen aus ihnen machen.

(Werner Heisenberg)



Ideen Zitat 5)

Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere, sondern auch die Fähigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.

(Linus Pauling)



Ideen Zitat 6)

Wenn wir kein Geld haben, dann brauchen wir wenigstens gute Ideen.

(Oskar Lafontaine)



Wahrheiten Zitat 1)

Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten.

(Theodor Heuss)



Wahrheiten Zitat 2)

Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist.

(Christian Morgenstern)



Wahrheiten Zitat 3)

Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf.

Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.

(Bertolt Brecht)



Wahrheiten Zitat 4)

Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das,

was übrig bleibt, die Wahrheit, wie unwahrscheinlich sie auch ist.

(Sir Arthur Conan Doyle)



Wahrheiten Zitat 5)

Wer die Wahrheit hören will, den sollte man vorher fragen, ob er sie ertragen kann.

(Ernst R. Hauschka)



Wahrheiten Zitat 6)

Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge,

die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit,

die ihnen völlig neu ist.

(Alfred Polgar)

