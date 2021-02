Dreizehnter erster Preis für Jonas Lohrmann: Eklat um "unfaire Wettbewerbsbedingungen"

Erwartungsweise gewann somit Jonas Lohrmann, der mittlerweile dreizehnfache Preisträger mit einem Punkt weniger als Höchstpunktzahl die insgesamt punktbeste Wertung im Fach Klavier in der Kombination Isabell Horn. Auf seine lange Erfolgsliste geht dementsprechend ein weiterer erster Preis mit Weiterleitung zum LW. Das Duo ist dabei nicht unbekannt, bereits drei Jahre zuvor errangen sie zwei erste Preise mit Höchstpunktzahl in der höchsten Landesebene der Altersgruppe.Ob die höheren Ebenen dieses Jahr dabei überhaupt ausgetragen werden ist sehr fraglich. „Die Verantwortlichen auf Regional-, Landes- und Bundesebene hoffen, dass nun ein tragfähiges Konzept steht, den Wettbewerb 2021 in allen Bundesländern und dann auch auf Bundesebene zu verwirklichen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass weitere, bisher noch nicht erkennbare Umstände eintreten, die weitere Änderungen im Konzept nötig machen“, heißt es seitens der Veranstalter.