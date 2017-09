Anzeige

Zitate - 1

Gesagt ist nicht gehört.

Gehört ist nicht verstanden.

Verstanden ist nicht einverstanden.

Einverstanden ist nicht behalten.

Behalten ist nicht angewandt.

Angewandt ist nicht beibehalten.

(Heinz Goldmann)



Der Bürger hat das Recht und die Pflicht,

die Regierung zur Ordnung zu rufen,

wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet.

(Gustav Heinemann)



Von Mehrheiten und Minderheiten wird mehr verlangt,

als zählen zu können.

Die Minderheit muss der Mehrheit das Recht zur Entscheidung zugestehen.

Die Mehrheit hat beim Umgang mit diesem Recht die Pflicht,

sich in der of­fenen Suche nach Wahrheit besonders zu engagieren.

Sie muss ih­re Entscheidung auf Grundsätze stützen,

die von allen eingese­hen und als legitim empfunden werden können.

Die Entscheidun­gen müssen zumutbar sein.

Keiner soll sich durch sie in seiner Existenz bedroht.

(Richard von Weizsäcker)



Denken und Tun

Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit,

von jeher anerkannt, von jeher geübt,

nicht eingesehen von einem jeden.

Beides muss wie Aus- und Einatmen sich im Leben,

ewig fort hin und wider bewegen,

wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andre nicht stattfinden.

Wer sich zum Gesetz macht,

was einem jeden Neugeborenen,

der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr flüstert,

das Tun am Denken, das Denken am Tun zu prüfen,

der kann nicht irren.

(Johann Wolfgang von Goethe)



Das Lachen erhält uns vernünftiger als der Verdruss.

(Gotthold Ephraim Lessing)



Je mehr der Mensch des ganzen Ernstes fähig ist,

desto herzlicher kann er lachen.

(Arthur Schopenhauer)



Ein freundliches Lächeln ist mehr wert als ein gutes Essen.

(Autor unbekannt)



Lachen reinigt die Zähne.

(Autor unbekannt)

