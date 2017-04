Anzeige

Wahrung des M H Verhaltenskodex 2

Bei einigen Kommentaren,

die in meinen M H Beiträgen "hinterlassen" wurden,

handelt es sich,

nach meiner Meinung,

um grenzwertige Kommentar - Fälle.



Ich bitte deshalb inständig, dass sich,

alle Kommentaren / Kommentatorinnen,

auch an die M H Regeln halten,

und ebenfalls Provokationen zu unterlassen.



Mir ist klar, dass ich, bei meinen Kommentaren,

in meinen und fremden Berichten,

auch nicht gerade zimperlich bin.



Wenn ich auf die M H Verhaltensregeln - zu Recht - hingewiesen werde,

dann kann ich wohl erwarten,

dass die M H Verhaltensregeln,

für ALLE M H Mitglieder gelten.



Für mich bleiben allerdings die Fragen / Anmerkungen offen:

1)

Haben andere M H Mitglieder einen Freibrief,

bei der Einhaltung der Verhaltensregeln?

2)

Dürfen andere M H Mitglieder in / bei ihren Kommentaren,

schreiben was wollen?

3)

Werden diese M H Mitglieder,

die sich NICHT an M H Verhaltensregeln halten,

ebenfalls vom M H Team gerügt?



Bericht wurde neu eingestellt, weil im Bericht: Wahrung des M H Verhaltenskodex 1,

Hobby Psychiater und dergleichen, "dümmliche" Kommentare hinterlassen.

