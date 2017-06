Anzeige

Schüttelreime und andere dumme Sprüche

Die Allemannen heißen Allemannen,

weil bei den Allemannen alle Mannen Allemannen sind.



Haste Haschisch in den Taschen,

haste immer was zum Naschen.



Die Nana aß ... Ananas.



Ein Bierzelt heißt Bierzelt,

weil im Bierzelt nur das Bier zählt.



Den Schnee den man in Flocken sieht,

langsam in die Socken fließt.



Mancher geht schnell mal in den Birkenwald,

denn die Auswirkungen, seiner "Trink- Bedürfnisse" wirken bald.



Heute heulen neun Eulen,

neun Eulen heulen heute.



Maus heißt er, ist Hausmeister,

im Keller meist haust er,

wie es heißt, so maust er.



Der Scheich und die Scheichin schlichen zum Deich hin,

der Scheich wurde bleich und Scheichin fiel weich hin.



Teigwaren sind Teigwaren,

weil Teigwaren Teig waren.



Auch Pfadfinder können das Pfadfinden fade finden.



Gibst du Opi Opium,

bringt Opium Opi um.



Die Bäuerin schaut die Mauer an,

der Bauer schaut die Bäuerin vom Nachbarhof an.



Im tiefen dichten Fichtendickicht dichten dicke Nichten tüchtig.



Der Ringer schwenkt die derbe Hüfte.

Seinem Hinterteil entrinnen herbe Düfte.



Bevor ich dich besudel, Puppe,

esse ich erst eine Nudelsuppe.



Siehst Du die beiden Moppel dort, die sind ein Grund zum Doppelmord.



Sprach Abraham zu Bebraham, kann ich mal dein Zebra ham.



Verbittert ist der Kakadu, sagt man zu ihm: Du Knacker, du.



Wer anderen in die Nase beißt, ist böse meist.



Lieber vom Tennis ein Poster als den Finger im Toaster.



Was wird man einst der Menschheit schlimmsten Kummer nennen?

Man wird jedweden Menschen nur noch als ein unbekanntes Internet - Wesen kennen.



Wir sind im Wagen froh, zu hören,

dass das bisschen Burger - Sößchen,

heute kaum einem der Insassen noch die Hosen säut.



An schönen Tagen fällt Still sitzen schwer,

doch läuft man, muss man schwitzen sehr.

Man muss sich dahin begeben,

wo es Schatten gibt.

Es hat ja keinen Sinn zu hetzen,

viel besser ist es, sich hinzusetzen.

Herr Müller hat ein Plätzchen für die Ruhe gekannt,

dort in seinem Buch kaum geblättert,

da kam des Weges eine Kuh gerannt.

Herr Müller ist rasch auf den Baum geklettert.

Von droben jammert zitternd er:

Ich bin hin, wenn mich erwischt das wilde Tier.

Die Kuh, verdutzt, lauscht seinen Worten gespannt.

Und ob die Kuh nun der Rede Schwall verstand,

die Kuh im Galopp zum nahen Stall verschwand.

Stolz ruft die Kuh: Komm nur runter, Mann.

Du siehst, am besten geht man immer alles munter ran.

Das Rindvieh selbst in seiner tollen Wut,

nicht immer Übles wollen tut.

Hätte ich es, du Feigling, so wie du gemacht,

was hätte von mir die andere brave Muh - Kuh gedacht?



Es sprach die Gräfin Rubenstein:

Mein Hund der ist nicht stubenrein.

Da sprach der Herr von Finkenstein:

Oh, solche Tiere stinken fein.

Fürst Metternich meint:

Was kümmert mich Fürst Metternich,

mein Vetter liebt das Lesen viel mehr als ich.



Zum Reisen braucht man Schuhe,

zum Lesen braucht man Ruhe.



Es denkt die Mücke beim Mückenstich:

Vielleicht schlägt er in Stücken mich.



Wenn an den Kopf der Ballen knallt,

die Trommelfelle knallen bald.



Der kürzeste Schüttelreim der Welt:

Du bist Buddhist



Der Schüttelreim, der reimt sich nicht,

der reimt sich nicht (von Brösel-Werner).



Mit diesem Stückchen Butterkuchen,

kannste keinen Kutter buchen.



Ich gehe jetzt in den Birkenwald,

denn die Ruhe wird wirken bald.



Unter kleinen Decken kann ein großer Depp stecken



Im Schlachthaus sieht man Schweine beben,

im Ballett die Beine schweben.



Im Auto saß sich die Hulda Falten,

wir mussten deshalb in Fulda (oder auch in einer anderen Stadt) halten.



Du sollst dein krankes Nierenbecken,

nicht mit zu kalten Bieren necken.



Auch müsstest du bei Magenleiden,

den Wein aus sauren Lagen meiden.



Wer über weite Kragen murrt,

dem meistens auch der Magen knurrt.



Die Sonne wirft die Schatten weit,

es wird bald Nacht in Wattenscheid.



Der Vater mancher Bordkinder,

trägt Sonntags einen Kordbinder.



Meide immer heiße Ware,

sonst bekommst du weiße Haare



Wer sündig durch die Jugend tapst,

im Alter meist die Tugend japst.



Der eine liebt die losen Hüften,

der andere muss die Hosen lüften.



Wo sind denn hier die Gedanken - Werke?

Ich denke, dass ich es mir wieder merke, wo .



Ei, wie fühlt sich Meier stark,

er kommt aus der Steiermark.



Ein Hase saß im Heuschuppen,

man sah ihn nur ganz scheu huppen.



Lieber ein buddhistisches Standesamt,

als ein statistisches Bundesamt



Ein Auto fuhr in Gossensaß durch eine üble Soßengaß,

die Gassensoß sich über die Insassen goss



Mancher liebt ein Bäckerlieschen,

wegen ihrer Leckerbißchen.



Die Maus läuft unter das Ofenloch,

verschnupfte Nasen lofen och.



Ganz fremd ist mir der Igelspeier,

er ward erdacht auf Grund der Spiegeleier.



Wenn ich vor der Tür ein Kindl find,

ist das dann ein Findlkind?



Wenn lang der Regen niederließt,

die Nachtigall im Flieder niest.



Zu Mittag fragt die Mutter Bilch:

Wer mag noch etwas Buttermilch?



Den Samson hört man bellen hier:

Er ruft nach einem hellen Bier.



Wie wäre es, sich erst mal hinzusetzen?

Es hat doch keinen Sinn zu hetzen.



Es sprach der Herr von Finkenstein:

Die Harzer Käschen stinken fein.



Heute essen wir den Suppenhahn,

den wir noch gestern huppen sah'n.



Erst hat er wie ein Stier gebrüllt,

dann den Durst mit Bier gestellt.



Anna will nichts mehr vom Baden wissen,

seit sie zwei Krebse in die Waden bissen.



Es graut vor nichts dem Bademeister,

denn in die dickste Made beißt er.



In Hosen voll mit Hängeärschen,

muss fürchterliche Enge herrschen.



Er würgte eine Klapperschlang,

bis ihre Klapper schlapper klang.



Als wir noch in der Wiege lagen,

gab es noch keine Liegewagen.

Jetzt kann man in den Wagen liegen,

sich in allen Lagen wiegen.



Auf den hohen Felsenklippen,

wohnen sieben Robbensippen,

die sich in die Rippen stippen,

bis sie von den Klippen kippen.



Mit ihrem neuen Buttermesser,

schmiert unser Brot die Mutter besser.

