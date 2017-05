Anzeige

nur am Donnerstag

Eine Mutter wird gefragt:

Was will Ihr Sohn denn mal werden?



Antwort der Mutter: Er will zur Müllabfuhr.



Warum denn ausgerechnet dahin?



Die Mutter antwortet:

Mein Sohn bildet sich ein,

dass er bei der Mullabfuhr,

nur donnerstags arbeiten muss.



Mein Sohn bildet sich auch ein,

dass er nur donnerstags in M H kommentieren muss.

