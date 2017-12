muss auch gepostet werden

Anzeige

A)

Was motiviert Nutzer und Mitglieder im myheimat Portal,

um sich als „guter“ Hinweiser zu offenbaren?

B)

Was motiviert Nutzer und Mitglieder im myheimat Portal,

Berichte von anderen myheimat Nutzern, als ihr geistiges Eigentum abzuspeichern?

C)

Was motiviert Nutzer und Mitglieder im myheimat Portal,

um sich als profunde Kontrolleure und „Auskenner“ im myheimat Portal darzustellen?



Auf Antworten und Erklärungen (zu den drei Fragen),

kann man (wenn mal will) eine Erklärung abgeben.



Wie ich darauf reagieren, bleibt abzuwarten!

