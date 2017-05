Anzeige

Seit einiger Zeit bin ich konsequent.



Es erscheinen von mir KEINE M H Berichte mehr,

die einigen M H Mitgliedern Anlass geben,

ihre unerschöpfliche Weisheit in fremden Berichten zur Schau zu stellen.



Das Adjektiv konsequent bedeutet:

Logisch zwingend, folgerichtig, unbeirrbar oder fest entschlossen.



Weitere Synonyme sind: Zielstrebig und beharrlich.



Es leitet sich aus dem lateinischen Partizip consequens - folgerichtig - ab.



Das dem Partizip zugrunde liegende Verb consequi bedeutet:

Erreichen, einholen, folgen, logisch folgen.



Manche M H Mitglieder arbeiteten konsequent an ihrer Kommentatoren - Karriere.

Schafften innerhalb weniger Jahre den Sprung in die Kommentatoren - Chefetage.



Zu diesem Bericht möchte ich Kommentare,

von wem auch immer,

NICHT kostenlos abonnieren.



Deshalb möchte ich nicht jeden Tag neue Kommentare lesen müssen,

deren dubiose Bedeutung lernen müssen.



Übrigens:

1)

Das Adjektiv suspekt bedeutet:

Verdächtig oder Fragwürdig.

2)

Das Verb paralysieren bedeutet:

Jemanden handlungsunfähig machen.

