Anzeige

im Ohrensessel seufzen



Erlebnis eines Vaters Im Advent im Ohrensessel



Ein Vater sitzt in der Adventszeit im Ohrensessel.



Der Vater seufzt vor sich hin:



Ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war.



Ich musste die ganzen Geschenke nicht selbst bezahlen



Die Kinder maulen und sagen:



Stell dich nicht so an,



uns kannst du doch von deinen,



beim Finanzamt nicht angebenen Einkünften,



ein wenig abgeben.



Der Vater runzelt die Stirn und fragt sich:



Woher wissen die Blagen denn, dass ich Steuern hinter zogen habe?



Des Rätselslösung:



A)

in der Familie gibt es einen Maulwurf



B)

der Steuerberater des Vaters ist ein Plappermaul.



C)

die Finzbehörde hat eine Überwachungskamera in der Wohnung installieren lassen.



D)

diverse Geheimdienste haben seine Konten geknackt



Moral der Geschichte:



1)

Steuern zu hinter ziehen, dass lohnt sich nicht.



2)

Maulwürfe gibt es - auch in M H - massenhaft.



3)

Wer den ersten Stein wirft,



andere Menschen anschwärzt,



der muss das Echo vertragen können.

Gefällt mir