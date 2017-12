Seit einiger Zeit ist erbarmungsloses Gaffen in M H angesagt.



Ist dies ein neues Phänomen in M H?



Oder gab es diese unerbittliche, rohe Schaulust in M H schon immer?



Einige M H Mitglieder...Namen usw. lasse ich mal offen...

da diese JEDEM aufmerksamen M H User bekannt sind,

meinen in JEDEM M H Beitrag ihren Senf hinterlassen zu müssen.



Diese M H Mitglieder haben anscheinend..

von JEDEM eingestellten Thema.ganz viel Ahnung.



Wissen angeblich alles besser.



Zumindest erwecken sie Eindruck.



Scheuen sich nicht bei M H in den Berichten zu schnüffeln.



Diesen M H Mitgliedern sei hiermit gesagt:

Man kann und sollte vor der eigenen Tür kehren.