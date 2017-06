Anzeige

4 mal Satire

In Sachen Rente stellen sich vier große Fragen:

1)

Was macht man mit einem Rentenbescheid?



2)

Bekommen Pandabären Mütterrente?



3)

Wie viele Rentenpunkte kostet ein Eisbecher in Würselen?



4)

Wann verrät uns der hoch gejubelte,

spezial demokratische 100 Prozent Martin,

wann er die Brocken wirft?



Leider können Satiriker nur die erste Frage beantworten

