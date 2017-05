Anzeige

Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken:

Sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben. (Konfuzius)



2) Witz

Herr und Frau Niemand gehen zum ersten Mal in ein Ballett.



Am nächsten Tag werden sie gefragt, wie es ihnen gefallen hat.



Sagt Frau Niemand: Sehr schön.

Die Tänzerinnen waren alle so nett.

Als sie gemerkt haben, dass mein Ehemann einzuschlafen begann,

haben sie auf den Zehenspitzen weiter getanzt.

