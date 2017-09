Anzeige

Zitate - 2

Gewissenlosigkeit ist nicht Mangel des Gewissens,

sondern der Hang, sich an dessen Urteil nicht zu kehren.

Immanuel Kant



Sehr viele Menschen leben in friedlicher Koexistenz mit einem schlechten Gewissen.

Henry Miller



Es gibt Leute, die reden ständig von der Stimme ihres Gewissens,

ohne zu merken, dass sie sich längst im Stimmbruch befinden.

Alfred Biolek



Die meisten guten Werke tut das schlechte Gewissen der Sündigen,

nicht das unbefleckte der Gerechten.

Karl Heinrich Waggerl



Sein Gewissen war rein. Er benutzte es nie.

Stanislaw Jerzy Lec



Sei deines Willens Herr und deines Gewissens Knecht.

Marie von Ebner-Eschenbach



Alles, was gegen das Gewissen geschieht, ist Sünde

Thomas von Aquin



Lärm ist ein geeignetes Mittel,

die Stimme des Gewissens zu übertönen.

Pearl S. Buck



Wer kein schlechtes Gewissen hat, hat überhaupt keins.

Thomas Niederreuther



Wenn das Gewissen ein Rotlicht ist, dann bemühen sich die meisten,

noch schnell bei Gelb über die Kreuzung zu kommen.

Senta Berger

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: