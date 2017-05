Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage KÃ¶ln 2017

Wer würde nicht gerne an einem Sonntag einkaufen gehen? An einem Sonntag shoppen zu gehen, ist in Deutschland kaum vorstellbar. Die Geschäfte haben sonntags geschlossen, da es als Ruhetag gilt und für viele Menschen auch ein Tag ist, an dem sie zum beten in die Kirche gehen. Doch auch 2017 gibt es wieder verkaufsoffene Sonntage in Köln.

Hier ist eine kurze Übersicht zu den Terminen:



Geschäften, wie beispielsweise Modeläden, Baumärkte, Supermärkte, Kaufhäuser oder Elektrofachhandel, außer Tankstellen und Bäckereien, ist es untersagt, sonntags zu öffnen, da es als Ruhetag gilt. Am verkaufsoffenen Sonntag, haben die Läden die Wahl zu öffnen oder eben geschlossen zu haben. Da der Marktsonntag gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, ist es den Läden selbst überlassen ob sie öffnen oder geschlossen haben. Die Shops haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. In Köln gibt es für dieses Jahr noch einige verkaufsoffene Sonntage.28.05.201711.06.201725.06.201706.08.201717.09.201708.10.201705.11.201703.12.201717.12.2017Informationen zu weiteren Terminen für den verkaufsoffenen Sonntag in Nordrhein-Westfalen gibt es hier Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier